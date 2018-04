Burkina Faso: Procès du putsch - Les accusés à la barre à partir du 6 avril 2018

Les audiences des 30 et 31 mars 2018 du procès du putsch maqué, ont permis d'aborder les dernières questions de forme, ouvrant ainsi la voie à l'audition des accusés à partir du vendredi 6 avril 2018.

Le procès du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015 franchira un nouveau cap, le vendredi 6 avril 2018, avec l'audition des accusés. Ainsi en a décidé la Chambre de première instance du tribunal militaire, à l'audience du 31 mars 2018, à la fin de la longue lecture de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation, entamée la veille et l'examen de quelques demandes de mise en liberté provisoire.

Au cours de la lecture de l'arrêt de renvoi, on a appris que 13 personnes ont perdu la vie pendant le coup d'Etat et 42 autres blessées, toutes par balles, selon l'examen médical.

L'audience a également permis d'examiner quatre demandes de mise en liberté provisoire, introduites par les accusés Minata Guelwaré, les sergents chefs Laoko Mohamed Zerbo, Roger Koussoubé, et le soldat de 1ère classe, Abdou Compaoré. Le tribunal, en rendant sa décision, a estimé que les trois premières demandes sont recevables dans la forme et les a rejetées quant au fond. Se prononçant sur la dernière, notamment celle d'Abdou Compaoré, les juges l'ont renvoyée pour une vérification complémentaire.

Avant ces décisions, Mme Guelwaré avait expliqué que sa demande de liberté provisoire trouve ses raisons dans des problèmes de santé, auxquels elle est confrontée, mais aussi en raison de mauvais résultats scolaires de son enfant. Ces arguments n'ont pas convaincu le parquet militaire qui a déclaré que la requérante n'est pas « digne de confiance ».

Selon le procureur, Minata Guelwaré se cachait à Ouagadougou sous une fausse identité, avant son arrestation. Le parquet a demandé à dame Guelwaré de prendre son mal en patience et a requis, par conséquent, son maintien en détention.

Loako Mahamed Zerbo, lui, voulait d'une liberté provisoire pour des raisons de famille tout comme Roger Koussoubé qui nourrissait l'espoir d'assister son épouse ayant subi une intervention chirurgicale à la suite d'un accident de la circulation. Tous ces justificatifs n'ont convaincu ni le parquet ni le tribunal.

Alors que l'accusé Abdou Compaoré, déjà en liberté provisoire, avait reçu le 29 janvier 2018, une citation à comparaitre devant le tribunal militaire le 27 février, il s'était pourtant rendu en mission au Mali. Interrogé, il a expliqué que sa hiérarchie était au courant de sa convocation mais l'ont autorisé à se rendre au Mali. Le tribunal a remis sa décision à une date ultérieure afin de vérifier les informations fournies par M. Compaoré.

Au cours de l'audience, deux avocats de la défense, Me Halidou Ouédraogo et Issaka Zampaligré se sont déportés pour divergence de points de vue avec leur client, l'ancien bâtonnier, Me Mamadou Traoré. La veille, ces deux avocats faisaient partie de certains conseils des accusés qui avaient décidé de rester aux côtés de leurs clients, alors que la plupart de leurs confrères de la défense avaient claqué la porte du tribunal, suite à un désaccord sur la citation des témoins.

Des avocats de la défense claquent la porte

Pour Séraphin Somé, un des avocats de la partie civile, les différentes déportations sont normales, au regard de l'importance du procès. «Nous ne sommes pas surpris par cette attitude », a-t-il dit.

Selon lui, il n'y a aucun impact sur la suite de la procédure si les accusés pour lesquels les avocats se sont déportés disposent de plusieurs conseils. Il a indiqué que la fin de la lecture de l'arrêt de renvoi marque une étape nécessaire dans l'évolution du dossier. « Les choses sérieuses vont véritablement commencer », s'est-il réjoui.

Pour Mamadou Keïta, avocat de l'accusé, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, le procès évolue difficilement mais vers la fin. Il a, par ailleurs, déploré que le tribunal n'ait pas accordé au moins une semaine à la défense pour citer des témoins à comparaître.

A l'audience de la veille, vendredi 30 mars 2018, le tribunal s'est prononcé définitivement sur la liste des témoins et entamé la lecture de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation. Sur les listes de témoins, ce sont celles du parquet et des accusés, Nobila Sawadogo et Médard Boué, comportant respectivement 42 et trois noms, qui ont été retenues par le président du tribunal.

Conséquence, les listes des témoins cités par le général Gilbert Diendéré, son frère d'armes, Djibrill Bassolé et d'autres accusés n'ont pas été retenues par le tribunal qui a estimé qu'il revenait aux intéressés de prendre les dispositions pour les faire comparaître selon la loi. En réaction, les avocats de la défense, dont, entre autres, Me Mathieu Somé et Dieudonné Bonkoungou, ont sollicité un délai de deux mois pour faire comparaître les témoins de leurs clients.

Cette requête a été rejetée par le tribunal, qui considère que les accusés devaient se conformer aux dispositions légales, pour faire comparaître à temps leurs témoins. Face à ce refus, la plupart des avocats de la défense ont claqué la porte du tribunal. «Nous ne pouvons pas assister nos clients dans ces conditions. Nous allons quitter la salle à notre corps défendant», a affirmé Me Bonkoungoun.

Cette donne n'a pas influencé la suite de l'audience, puisque le tribunal a poursuivi en ordonnant aux greffiers de procéder à la lecture de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation.

Les accusés, par la voix d'un des leurs, l'homme politique Hermann Yaméogo, ont exprimé leur inquiétude d'être sans conseils à la phase de lecture de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation. Ils n'ont pas eu de faveur, puisque le président du tribunal a laissé entendre que cette étape pouvait se faire avec ou sans la présence des avocats de la défense. «Ils ont quitté la salle, mais ils sont toujours constitués dans le dossier. Ils ne se sont pas déportés», a fait observer Seydou Ouédraogo.