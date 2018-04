Sénégal: Abdoulaye Thimbo, maire de Pikine - « Restaurer les valeurs séculaires »

Le maire de Pikine s'est félicité du choix porté sur la ville qu'il dirige pour abriter l'édition 2018 de la semaine nationale de la jeunesse. Abdoulaye Thimbo a salué l'engagement du Président de la République, Macky Sall à faire de «la jeunesse sénégalaise une jeunesse saine, digne, patriotique, consciente de ses devoirs et responsabilités actuelles et futures».

L'édile de la ville de Pikine a, par ailleurs, magnifié le thème choisi : «Jeunesse et citoyenneté pour un Sénégal émergent» qui, selon lui, «s'intègre parfaitement dans le sillage du Plan Sénégal émergent». «La jeunesse c'est ce passage très vulnérable et sensible de l'adolescence à l'âge adulte.

Une jeunesse citoyenne est celle qui se forge, au cours du processus de maturation, une forte personnalité à même de s'assurer et d'assumer ses choix et options dans la vie en termes d'exercice de ses droits, d'accomplissement de ses devoirs et participation au développement et à l'émergence de son pays», indique le maire de la ville de Pikine.

En outre, Abdoulaye Thimbo reste persuadé que la semaine nationale de la jeunesse peut contribuer à la «restauration des valeurs séculaires» et à la «renaissance de l'homosenegalensis dont le sens de l'honneur, du courage et de l'hospitalité dépassait nos frontières nationales».

Selon lui, le Chef de l'Etat, Macky Sall a «redonné espoir et envie à la nouvelle génération» grâce à ses politiques de jeunesse en matière d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle.