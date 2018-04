Burkina Faso: Hugues Fabrice Zango

interview

Alors qu'il ne bénéficie pas de bourse burkinabè pour bien donner la plénitude de son talent dans un grand centre international d'athlétisme, Hugues Fabrice Zango fait la fierté de ce sport au pays des Hommes intègres. Présent à Marne-La-Vallée pour suivre les entraînements des Etalons, il a profité se confier au journal de tous les Burkinabè.

Vous êtes là pour soutenir vos collègues Etalons. Quelles sont vos sensations ?

Je suis content d'être là et de constater que tout le monde a répondu présent à cette journée FIFA et tout le monde est en pleine forme. Comme ce regroupement n'était pas loin de chez moi, c'était une opportunité de passer soutenir l'équipe.

On sait que vous venez de participer au championnat du monde en salle. Avant d'y aller, vous avez battu le record d'Afrique en salle. Un mot ?

C'est une grande fierté pour moi de détenir ce record d'Afrique qui est de 17,23m actuellement. On ne retire pas la même sensation et la même satisfaction aujourd'hui qu'au jour J. C'est après que tu constates que ton nom est sur toutes les tablettes et c'est franchement une très grande fierté et surtout une joie partagée avec le peuple burkinabè également.

Comment se sont passées les choses à Birmingham ?

A Birmingham, j'ai fait 17,11m qui est mon deuxième plus gros saut. Mais il faut reconnaître que j'ai eu des conditions de voyage assez compliquées à cause de la météo car il y avait une tempête de neige à Birmingham. Ce qui a rendu difficile mon voyage et je suis arrivé fatigué à la compétition. Mais je ressors 6e avec 17,11m. Le podium était à 30 cm, c'est-à-dire à un pied. Mais avec un peu de travail, prochainement, cela pourrait être quelque chose de bien.

Réaliser la meilleure performance africaine avant d'aller à Birmingham ne vous a pas mis une pression ?

Nous sommes tout le temps face à la pression. On a toujours envie de mieux faire car c'est cela l'athlétisme, toujours se surpasser. Non, cela ne m'a pas mis une pression. Au contraire, ça m'a donné envie de gagner.

Quand je suis arrivé, mes premiers sauts n'étaient pas très bons parce que je n'étais pas d'abord dans le concours. C'est là je me suis dit que je ne pouvais pas avoir détenu la meilleure marque mondiale pendant un instant et ne pas pouvoir faire une prestation honorable. C'est ce qui m'a désinhibé et j'ai pu me ressaisir pour faire un grand saut.

Peut-on affirmer que Zango est rentré définitivement dans la cour des grands au niveau du triple saut ?

Je ne sais pas mais ce qui est sûr, je suis dans le top 5 mondial. Maintenant, ça commence à aller mais si je grignote 20 cm de plus, je pourrais prétendre à une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Vous avez été repéré il n'y a pas longtemps à Ouagadougou au niveau de l'USSU-BF et vous n'avez pas encore eu la chance d'intégrer un grand centre d'entraînement, réalisez-vous ce qui vous arrive ?

(Rire)... Toutes les conditions n'étaient pas réunies au départ mais que voulez-vous ? Quand on veut, on peut. J'ai essayé de mettre à ma disposition les moyens que je pouvais et travailler dans mon coin et aujourd'hui ça paie. Je continue dans ces conditions en attendant que l'on puisse m'aider pour préparer Tokyo car c'est le gros objectif.

Et l'échéance la plus proche ?

Ce sera le championnat d'Afrique qui a lieu cet été. Mais mon objectif, ce n'est pas sortir vainqueur de la compétition mais de battre cette fois le record du continent en plein air.

Comment aviez-vous accueilli le tweet du président du Faso après votre performance ?

Le tweet du président était vraiment un honneur. Je ne savais pas qu'il suivait l'actualité du sport à ce point. Mais j'ai été ému quand j'ai lu le tweet et je me suis dit que c'est bon et qu'il fallait que je me donne plus le cœur à l'ouvrage car je suis suivi par le premier des Burkinabè et par ricochet tout le peuple burkinabè. Cela m'a beaucoup réjoui et m'a donné plus d'abnégation pour m'entraîner.

Surtout, après le rendez-vous manqué avec lui après les jeux de la Francophonie ?

Effectivement, il faut dire que nous avions manqué une occasion de converser. Mais cela n'est pas un problème, ce n'est que partie remise.

Qu'est-ce qui différencie les performances en salles de celles de plein air ?

Dans le saut, il n'y a pas de différence entre une perf' en salle et une perf' en plein air. Seulement, les gens n'arrivent pas très vite en forme en salle car c'est en hiver et il est difficile de s'entraîner.

Ce qui fait que la plupart du temps, les performances en plein air sont nettement supérieures que les performances en salle. En fait, l'athlétisme est un sport d'été. Quand il fait chaud, tu peux utiliser tout ton potentiel mais quand il fait froid, c'est plus compliqué.