Sénégal: Khadim Diop - « Adopter une Loi instituant un quota de 30% de jeunes dans toutes les assemblées électives »

Le président du Conseil national de la jeunesse a plaidé, samedi, devant le Président de la République, le vote, dès 2018, de la loi instituant un quota de 30% de jeunes dans toutes les assemblées électives au Sénégal. Khadim Diop souhaite aussi une application, cette année, de l'article 308 et l'article 309 du nouveau code des collectivités locales. Entres autres doléances, il demande le renforcement des moyens institutionnels et financiers des 700 démembrements du Conseil national de la jeunesse du Sénégal.

Malgré les efforts, les défis à relever pour la jeunesse du Sénégal sont encore nombreux, rappelle le leader des jeunes. Ces défis, évoque-t-il, sont liés à la formation, à l'emploi, à l'insertion, à l'accès au financement, au renforcement des moyens matériels et financiers des organisations de jeunes au Sénégal ou encore à l'implication des jeunes aux instances de prise de décision. Toutefois, Khadim Diop garde «espoir» pour 2018 car, dit-il, le président de la République a fait de 2018 une année sociale dédiée aux couches les plus vulnérables notamment les jeunes, les femmes, les personnes âgées celles vivant avec un handicap.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.