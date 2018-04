Burkina Faso: Veillée pascale - Les fidèles invités à un nouveau départ

Les fidèles chrétiens du Burkina Faso, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2018, la vigile pascale marquant la victoire du Christ sur la mort. A la cathédrale de l'Immaculée conception de Ouagadougou, les catholiques ont été invités à un renouveau et à une renaissance « pour un nouveau départ ».

«Il est vivant, le seigneur mon Dieu est vivant, comme il l'a dit avant sa mort... ». De tels chants, les fidèles catholiques de la cathédrale de l'Immaculée conception de Ouagadougou les ont entonnés à profusion, lors de la veillée pascale, dans la nuit du samedi 31 mars au dimanche 1er avril 2018. Cette joie exprimée par une grande foule, venue en famille ou entre amis, survient après quarante jours de jeûne, de pénitence et de partage.

La célébration de la victoire du Christ sur la mort a débuté dans la soirée par le rite de la lumière au cours duquel est allumé le cierge pascale pendant que toute la cour de la cathédrale est plongée dans l'obscurité. Il s'en est ensuivi, comme à l'accoutumée, les liturgies de la parole, du baptême et de l'eucharistie. Le message principal de la Pâques 2018 livré aux catholiques lors de la veillée pascale a été celui produit par les évêques pendant la conférence épiscopale Burkina-Niger, tenue en février 2018 à Koupéla.

Cette adresse intitulée : « Renouveau et renaissance pour un nouveau départ » a été lue pendant l'homélie par le prêtre célébrant, le vicaire général Alfred Ouédraogo, représentant le Cardinal Philipe Ouédraogo.

Pour les évêques du Burkina Faso, « la joie de Pâques vient de ce don gratuit que Dieu nous fait de sa vie éternelle et que nous devons accueillir par une foi humble et généreuse». Cependant, ils ont souligné que cette gaieté ne doit pas occulter les problèmes que vivent aujourd'hui les familles et le Burkina Faso. Pauvreté chronique, injustices sociales, corruption, insécurité et incivisme, constituent selon eux, « les ombres qui obscurcissent » la vie de la nation.

« Ces zones d'ombre de notre société burkinabè sont, en grande partie, les conséquences de la perte des valeurs morales et spirituelles », ont déploré les évêques. Ils estiment alors que la fête de Pâques doit être l'occasion d'un nouveau départ pour tous. « Eclairés par la lumière de pâques, tous les fidèles du Christ, individuellement et en communauté, sont invités à se renouveler et à renouveler toutes les réalités qu'ils vivent », ont-ils affirmé.

Justice-dialogue-amitié

En sus, la conférence épiscopale a appelé à la nécessité d'un renouveau au pays des Hommes intègres. Réagissant sur les grèves dans l'administration de ces dernières années, elle a déclaré qu'elles portent préjudices au progrès du pays. «Le gâteau burkinabè» est pour tous les Burkinabè. La petite minorité des salariés (2% au maximum) ne devraient jamais oublier la grande majorité des populations laborieuses et pauvres de nos villes et campagnes », ont noté les évêques.

Ils ont ainsi indiqué que la justice, le dialogue et l'amitié entre les citoyens, les communautés et les peuples sont les meilleures réponses à moyen et à long terme aux divers maux du Burkina Faso. Qu'à cela ne tienne, ils ont affirmé avoir foi en une société meilleure, même s'ils n'ont pas « de solutions miracles à proposer aux chrétiens ou aux gouvernants pour résoudre les problèmes ».

« Nous sommes convaincus cependant que la lumière de la Résurrection du Christ est une source d'espérance dans nos engagements et une grâce de renouveau pour nos vies et pour notre pays », ont-ils signifié.

Au cours de la veillée pascale à la cathédrale, les fidèles ont renouvelé les promesses de leur baptême et de nombreuses personnes ont reçu ce sacrement. Au nombre de 249 (baptêmes première communion et confirmation), le vicaire général, Alfred Ouédraogo, les a invités à faire du message des évêques, leur feuille de route afin que pâques qui est source de renouveau et de renaissance soit pour eux l'occasion d'un nouveau départ.