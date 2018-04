Burkina Faso: Retour du CDP au pouvoir / Ousmane Kindo - «S'il faut égorger quelqu'un pour cela, je me sacrifierai»

Le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice (PITJ) a effectué, le 30 mars 2018 à son… Plus »

Il a annoncé la tenue, à Ouagadougou, du 7e congrès du parti les 5 et 6 mai 2018 sous le thème «La place et le rôle du CDP dans l'évolution sociopolitique récente du Burkina Faso». A propos de sa déclaration lors d'une rencontre précédente disant qu'il faut voter le CDP en 2020 pour mettre fin aux attaques terroristes, Eddie Komboïgo en veut aux journalistes d'avoir transformé ses propos. Il accuse les scribouillards d'être envoyés par le MPP pour lui créer des problèmes.

Sous les ovations de la salle, Eddie Komboïgo a salué l'engagement et la mobilisation des participants à cette convention. Le président du CDP a dénoncé l'incapacité du pouvoir en place à gérer les affaires publiques. Il en veut pour preuve la difficulté du régime à mettre efficacement en œuvre le PNDES, sans oublier l'incapacité du régime à régler la question de la pauvreté et du chômage. Et pour inverser la tendance, Eddie Komboïgo estime que la solution n'est rien d'autre que le retour du CDP aux affaires.

La salle de spectacles Mamoudou Ouédraogo de Ouahigouya a abrité, le samedi 31 mars 2018, la première convention régionale du Nord du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Cette grand-messe du parti de l'épi et de la daba s'inscrit dans la dynamique du renforcement de ses structures géographiques en vue des élections de 2020.

