Burkina Faso: Meilleur joueur AJSB du mois de février

Désigné pour la seconde fois d'affilée meilleur joueur du mois par l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB), Cheick Djibril Ouattara a reçu son prix, le samedi 31 mars à l'occasion du match ASFB # USO.

Plombé par un mal de dos, l'attaquant de l'ASFB ne devait pas figurer sur la feuille de match lors de la réception de l'USO. Mais l'élément est si indispensable au club que le coach Oscar Barro n'a pu s'empêcher d'aligner le lauréat du mois de décembre et de février. Certes il n'a pas pesé dans cette rencontre et n'a pu forcer la décision comme à ses habitudes mais il est demeuré un danger constant pour la défense des Unionistes de Larlé. "On était surpris de le voir sur le terrain et du coup, il fallait réaménager les choses.

C'est un joueur très talentueux, il est jeune et s'il est bien encadré, il aura une bonne marge de progression. Ce n'est pas un hasard s'il a récidivé en remportant ce prix” a glissé Noël Tiénia, coach de l'USO.

"C'est une satisfaction pour le joueur et un honneur pour son équipe et notre ligue d'avoir ce joueur et le contempler à chacune de ses sorties” s'est réjoui le président de la ligue de football des Hauts-Bassins. Oscar Barro ne tarit pas d'éloges pour son poulain. "Vu ce qu'il produit pour sa première saison parmi l'élite, ce prix est largement mérité.

Personne ne fait mieux que lui dans ce championnat, c'est donc normal qu'il soit récompensé. Mais ce prix doit l'interpeller à travailler davantage car il est désormais sous les feux des projecteurs” a tonné Barro. Pour le lauréat, l'appétit vient en mangeant. "Quand j'ai reçu le premier prix, je me suis dit qu'il fallait que je redouble d'effort dans le travail pour le conserver.

Je remercie l'AJSB pour ce prix et également mon entraîneur et mes coéquipiers qui, sans eux, je ne pourrais pas être là pour brandir le trophée” a lâché Cheick Djibril Ouattara.

Pour le vice-président de l'AJSB, Salifou Guigma, c'est la constance dans la progression de l'athlète qui lui vaut cette seconde distinction d'affilée car les statistiques plaident en sa faveur et la commission technique ne s'est pas trompé à son égard. Rendez-vous est donc pris pour la distinction du meilleur joueur du mois de mars.