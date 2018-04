Burkina Faso: Insécurité alimentaire dans le Nord

« Il y a actuellement dans la partie nord du pays, du fait des récoltes insuffisantes dues à une mauvaise pluviométrie, une insécurité alimentaire constatée par le comité spécial de sécurité alimentaire », a déclaré Jean Lamy, chef de la délégation de l'Union européenne, président de la troïka des PTF. « Nous, PTF, avons échangé sur ce point pour voir comment nous pouvons répondre le plus efficacement possible à la situation de crise alimentaire » a-t-il détaillé.

La troïka des Partenaires techniques et financiers (PTF) constituée du système des Nations Unies, la France, l'Union européenne, réfléchit pour trouver une réponse «efficace» à la crise alimentaire qui sévit en ce moment dans le Nord du pays. Dans ce sens, elle a eu une réunion avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et certains membres de l'exécutif, le vendredi 30 mars 2018 à Ouagadougou, pour répondre à un appel du gouvernement burkinabè.

Une troïka des partenaires techniques et financiers a eu une séance de travail avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le vendredi 30 mars 2018, à Ouagadougou. Il s'est agi au cours des échanges, de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social et de la crise alimentaire qui sévit dans la partie nord du Burkina Faso.

