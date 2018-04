Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Le cimetière à problèmes d'Abdoul Service

Un don qui fait polémique : voilà ce que l'on peut dire du cimetière offert par la société immobilière Abdoul service international aux populations de l'arrondissement 7 de Ouagadougou.

Le mot « polémique » n'est pas exagéré puisque depuis lors, le don en question n'a pu être mis en exploitation et, selon certains commentaires sur les réseaux sociaux et certains médias courant la semaine dernière, le maire de Ouagadougou, Armand Béouindé, en est responsable. Des allégations non fondées, selon le bourgmestre qui, à ce sujet, a donné un point de presse dans l'après-midi du vendredi 30 mars 2018. C'était dans la salle de délibérations de l'Hôtel de ville.

Ce n'est pas tous les jours que l'on accepte un don, et ce n'est pas non plus tous les cadeaux que l'on accepte. D'où tire-t-on cette morale, si c'en est une ? Eh bien, de l'affaire du don de cimetière d'Abdoul Ouédraogo de la société immobilière Abdoul service aux populations de l'arrondissement 7 de Ouagadougou.

En effet, le 9 février 2017 l'homme d'affaires a offert aux populations de Boassa, dans l'arrondissement en question, 15 tonnes de vivres, une ambulance, un corbillard et un espace aménagé pour servir de cimetière. Mais depuis lors, la mise en exploitation du cimetière pose problème et l'affaire n'a cessé de défrayer la chronique. Selon certaines voix, le maire de la capitale est responsable de cette situation.

Il n'en est rien, a assuré l'édile lors de son point de presse. « L'ampleur de la polémique et la virulence de certains propos visant à nous présenter comme l'autorité opposée à l'exploitation de ce cimetière, nous impose de recadrer avec la plus grande fermeté les allégations entendues çà et là », a dit Armand Béouindé.

Quel est le fond du problème ? Voici la version du maire : « C'est par une lettre en date du 4 décembre 2016 que la mairie de l'arrondissement 7 invitait la mairie de Ouagadougou à une cérémonie de remise de dons de matériel et d'un terrain aménagé de 10 hectares devant servir de cimetière.

Constatant l'impossibilité d'exploiter le terrain en raison de la présence de pylônes haute et moyenne tensions de la SONABEL qui traversent le site, le maire de l'arrondissement 7 nous adressait une autre correspondance en date du 7 décembre 2017 pour formuler ce qu'il a appelé une demande de main forte », a expliqué le Bourgmestre.

Et de poursuivre : « A la réception de ce courrier, j'ai instruit les services techniques de réunir toutes les informations susceptibles de nous donner un meilleur éclairage sur ce dossier. »

Et à en croire la première autorité municipale de la ville de Ouagadougou, des irrégularités ont été relevées, dont « l'absence d'une démarche administrative ayant pour but d'informer le maire de la commune de la remise d'un don, comme l'exige la loi ; l'absence de documents fonciers attestant la propriété du terrain ; la présence de pylônes traversant le site et le fait qu'un décret gouvernemental en date du 18 avril 2017 déclarait la zone d'utilité publique ».

« Pour faire don de quelque chose, il faut d'abord en être propriétaire »

« Au regard de ces irrégularités, le maire que je suis, garant de la sécurité des populations de notre cité, ne pouvait engager devant le conseil municipal une procédure d'acceptation du don au profit de la commune de Ouagadougou », a déclaré le conférencier du jour, indiquant que pour que la commune puisse accepter un don, il faut l'aval du conseil municipal. De l'avis du maire de la capitale, un faux procès est fait à son institution.

On ne peut pas faire don de quelque chose dont on n'est pas propriétaire, n'a-t-il cessé de répéter au cours de la rencontre. Concernant la présence de pylônes de la SONABEL sur le site du cimetière, le chef du département Normalisation, Environnement et Sécurité de l'institution, Sibiri Compaoré, qui était présent au point de presse, a soutenu l'argument de zone d'utilité publique brandi par le maire, ajoutant qu'un contentieux existe entre la nationale de l'électricité et la société immobilière mise en cause.