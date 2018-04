Sénégal: Commandant des troupes du défilé - Le Colonel Cheikh Omar Tamba assure que tout est fin prêt

A la veille du défilé, les préparatifs vont bon train. La Place de la Nation est déjà plongée dans la ferveur de cet évènement solennel. Du côté du commandement militaire où tout est bouclé, l'on annonce des innovations importantes.

Des tribunes déjà installées, des podiums posés, des chaises déchargées et rangées, la Place de l'Obélisque est déjà dans la ferveur du défilé du 4 avril commémorant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.

Du côté des ouvriers, il n'y a pas de temps à perdre. Tous sont occupés. Difficile de leur arracher un mot. Normal, quand on travaille pour la grande muette. Même pour les interroger sur l'état d'avancement des préparatifs, ils vous renvoient aux responsables militaires.

Le silence est de rigueur. Et chez eux, seul le colonel Cheikh Omar Tamba, commandant de la Zone militaire N°1 de Dakar, organisateur du défilé de cette année est habilité à en parler. Et il fait la navette entre la Place de la Nation, le ministère, le camp militaire et les autres services.

Mais, le décor en dit déjà long sur l'état d'avancement des préparatifs. En plus des tribunes, des drapelets vert jaunes et rouges sont soigneusement accrochés aux poteaux électriques. Et ça cordonne très bien entre les différents services grâce à la diligence de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa).

Finalement, c'est entre un de ses innombrables allers-retours que nous avons réussi à mettre la main sur le colonel Cheikh Omar Tamba, commandant de la Zone militaire N°1 de Dakar.

Après un échange rapide avec les techniciens, il décide de nous accorder quelques minutes pour un point sur les préparatifs. «Nous voulons que ça soit une très belle fête. Pour ce faire, depuis quelques semaines nous avons démarré les préparatifs, les grosses œuvres sont terminées, les tentes et tribunes sont installées, il ne reste que de petites retouches pour que la fête soit parfaite », dit-il.

Tout est fin prêt

Expliquant le sens du thème de cette année, intitulé : « Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale », le colonel Abdou Ndiaye, directeur de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), a révélé que « le Sénégal a une forte tradition de promotion de paix dans le monde ».

En effet, quatre ans après son indépendance, l'Armée a commencé à envoyer des troupes dans les zones de conflit. « Un premier contingent de 500 Casques bleus a été envoyé à Congo.

C'était le début de ce qui est devenu une tradition aujourd'hui. C'est pourquoi, l'Onu a établi une médaille pour acte de bravoure exceptionnelle dénommée «Mbaye Diagne », en reconnaissance du sacrifice de l'officier sénégalais au Rwanda où, armé de son courage, il a réussi à sauver des centaines de Rwandais », a-t-il détaillé.

C'est pourquoi, selon le colonel Tamba, « il y aura, dans le défilé, des détachements qui ont servi sous la bannière de l'Onu, la Cedeao ou de l'Union africaine (Ua). Voilà quelques grosses innovations », a-t-il annoncé.

A la veille d'un évènement aussi symbolique et solennel que le défilé, le stress n'a pas gagné les responsables de l'organisation qui s'y sont pris très tôt. « A vrai dire, il n'y a pas de stress, parce que nous avons pris les devants très tôt. Nous ne courons pas derrière les préparatifs, nous gérons depuis le début et tout se passe bien. Aujourd'hui, je peux vous dire que les travaux sont terminés à 100% », a-t-il assuré.

L'évènement verra, selon le colonel Abdou Ndiaye, directeur de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), le défilé de 3949 militaires et paramilitaires, 1852 civils comme les majorettes du Lycée Kennedy et 385 véhicules. « Et pour la première fois, l'Ecole de l'administration pénitentiaire va défiler du côté des paramilitaires, ainsi que l'Ecole inter-états de médecine vétérinaire.