Congo-Kinshasa: La MONUSCO sensibilise les femmes congolaises à s'investir dans les activités d'autonomisation

communiqué de presse

Kinshasa, le 20 mars 2018 - Les activités rurales et urbaines qui transforment la vie des femmes ont été largement évoquées et examinées par la MONUSCO en ce mois de mars dédié aux femmes.

En collaboration avec le Ministère du Genre, Enfant et Famille, ONU Femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Division de la Communication stratégique et de l'Information publique de la Mission a organisé le 20 mars 2018, à Mbankana, localité située à 145 km de la périphérie nord-est de Kinshasa, une vaste activité de sensibilisation à l'intention de plusieurs groupements de femmes impliquées dans ces activités, dont une centaine venues des milieux professionnels et universitaires.

«Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC», tel était le thème principal choisi afin de parler de la situation de la femme rurale en République démocratique du Congo, de son rôle, de ses expériences, de ses difficultés et des actions concrètes à entreprendre pour que les décideurs politiques et les planificateurs soient mieux informés de son travail. Tous ces points ont été débattus au cours d'un atelier d'échanges et de réflexion entre les participantes.

Les femmes rurales et urbaines se sont imprégnées, entre autres, des dispositions légales dans de nombreux domaines, notamment la réforme foncière instituée par une loi en cette matière.

La loi agricole et foncière existe, qui permet aux agricultrices d'accéder à la terre. L'ignorance de ces lois donne souvent lieu aux conflits communautaires.

Elles ont appris des techniques de production, des méthodes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.

D'autres leçons importantes apprises : les pratiques d'autofinancement de la production agricole par la vente ; la planification familiale ; l'épargne.

Des élections et de la question du Genre, les femmes ont été sensibilisées sur le soutien qu'elles peuvent apporter aux candidates ; elles ont été encouragées à participer, elles-mêmes, aux votes, comme électrices et, pourquoi pas, comme candidates.

De nombreuses participantes ont jugé la rencontre fructueuse et riche en enseignements.

«Merci aux Nations-unies pour leur apport aux combats des femmes, car la lutte n'est pas isolée, mais globale. L'idée de nous réunir à Mbankana est bonne, parce que moi aussi j'ai beaucoup appris des femmes expertes et rurales. Cet atelier a prouvé qu'on peut apprendre non seulement des femmes urbaines, mais également des femmes rurales», a déclaré, Madame Marie-Claude Kazal, représentante de la Ministre du Genre, Enfant et Famille.