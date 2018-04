Ile Maurice: Décès de Mundolene Vosloo - Magdalena Vosloo libre

Magdalena Vosloo a écopé de 15 mois de prison en cour intermédiaire ce lundi 2 avril. Toutefois, comme elle a passé 532 jours en cellule, après déduction de cette période de sa sentence, la Sud-africaine se retrouve libre.

Magdalena Vosloo était défendue par Me Zaredhin Jaunboccus. Elle était accusée de coups et blessures ayant causé la mort de sa belle-fille Mundolene Vosloo le 5 octobre 2016 à l'hôtel Riu Créole, au Morne. Elle avait admis qu'elles s'étaient disputées et qu'elle avait frappé la jeune fille de 17 ans.

Le mercredi 28 mars, elle a été reconnue coupable. A l'issue de sa comparution en cour ce jour-là, dans une déclaration à la presse, elle avait confié qu'elle souhaitait ardemment rentrer en Afrique du Sud retrouver son fils âgé de 11 ans. «I really want to go home to be with my son.»