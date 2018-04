Burkina Faso: Pâques 2018 - La messe célébrée sous haute sécurité

Le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice (PITJ) a effectué, le 30 mars 2018 à son… Plus »

Il a invité ces nouveaux adeptes à connaître Jésus, à l'aimer et à lui ressembler. Après avoir reçu leur sacrement, ces nouveaux baptisés, confirmés et communiants ont traduit leur reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour leur encadrement. Mieux, ils ont promis d'abandonner Satan et de marcher désormais dans la lumière.

Dans son homélie, le Vicaire général, s'est appesanti sur le message des évêques du Burkina. Intitulé « Renouveau et renaissance pour un nouveau départ », ce message invite l'ensemble des chrétiens et non-chrétiens à un changement de comportements, à une résurrection pour un nouveau départ pour le Burkina (Voir encadré).

A nous aussi, lorsque nous sommes pris par les forces de mort, il y a toujours le Christ qui nous donne la force de la résurrection. Donc, nous devons, en tant que fidèles chrétiens, tenir débout, continuer notre route et vivre dans la paix et l'amour , car Jésus Christ nous donne cette possibilité d'être vainqueurs des épreuves quelle que soit leur nature», a-t-il lancé à l'ensemble des fidèles.

Pour lui, Jésus est ressuscité et donne la force de vie aux femmes qui, dans un état de tristesse, allaient embaumer son corps lorsqu'elles ont découvert son tombeau vide. « L'ange leur a dit que le Christ est ressuscité et qu'il les précède en Galilée.

Et comme il fallait s'y attendre, l'assistance a crié en chœur « hosanna, hosanna au fils de Die ». « Alléluia, alléluia, le Christ est vivant, il a vaincu la mort ». Les fidèles chrétiens ont manifesté leur joie d'accueillir la résurrection du sauveur à travers chants et danse.

Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: «N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici! Voici l'endroit où on l'avait déposé.

De même, des écrans de télé ont été installés, la célébration étant retransmise en directe. Même si certains de ces écrans n'ont pas fonctionné à 100%, ils ont permis aux nombreux fidèles, notamment ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de la cathédrale d'avoir et le son et l'image de la célébration en temps réel.

Louanges, chants, danse, baptême et confirmation ont constitué les temps forts de la célébration. C'est devant de nombreux fidèles et d'autorités dont le ministre de la Sécurité, que l'abbé Alfred Ouédraogo a livré le message des évêques qui demande un renouveau des cœurs pour un nouveau départ.

