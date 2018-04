Sénégal: Processus électoral - Abdoulaye Wilane plaide la relance du dialogue politique

Le député-maire de Kaffrine a lancé, à l'occasion de ce week-end pascal, un appel au président de la République pour qu'il relance le dialogue politique après la modification annoncée du Code électoral instaurant le parrainage intégral à tous les postulants à l'élection présidentielle, qu'ils soient investis par un parti ou une coalition de partis, ou qu'ils concourent comme indépendants.

«Le fil du dialogue ne doit jamais être rompu en démocratie car ses vertus ont fait que partout dans le monde, la réputation du Sénégal, en la matière, est bâtie », a écrit Abdoulaye Wilane sur sa page Facebook.

Selon le porte-parole du Parti socialiste, « cela n'enlèvera en rien à l'autorité du Chef de l'Etat et la perception qu'il souhaiterait que les Sénégalais du moment et la postériorité retiennent de lui, à savoir l'image d'un homme de dialogue et de concertation, s'il continue à lancer un appel, à faire preuve d'ouverture, si tant est que l'opposition souhaite des gages pour que nous puissions éviter des turpitudes ou des manifestations qui peuvent être source de dérapages, de bavures ou d'actes de vandalismes qui pourraient écorner non seulement l'image du Sénégal, l'image de notre démocratie, mais l'image du régime à la tête duquel il (Macky Sall) se trouve depuis 2012».

Joint à Kaffrine où il se trouve pour les besoins de la fête du 04 avril, le parlementaire a confirmé son appel au chef de l'Etat. Il estime que «notre pays n'a aucun intérêt à voir des confrontations ou un contentieux pré-électoral ; et puisqu'on peut l'éviter, tout ce qu'on peut faire pour l'éviter doit être initié par celui qui se trouve être le maître du jeu en la matière».

Abdoulaye Wilane dit ne pas comprendre qu'après avoir adopté une constitution par référendum, « nous puissions avoir un contentieux pré-électoral simplement parce qu'il est évoqué une modification de la Constitution sur une question qu'on aurait pu régler dans la paix et par le dialogue ».

Grâce présidentielle pour Khalifa Sall

Au-delà des prises de position « qui aiguisent les divergences internes », le député-maire dit s'adosser « aux réalités géopolitiques dans la sous-région » pour asseoir sa réflexion. « Notre pays, ses dirigeants et ses leaders de tous bords ne doivent pas perdre de vue la délicatesse de l'environnement sous régional », prévient-il. Il cite « le djihadisme menaçant, les appétits suscités par la perspective du pétrole et du gaz » pour conclure que« notre pays n'a pas que des amis ».

En réitérant son vœu de voir les fils du dialogue se renouer entre les différents acteurs du jeu politique, il met en garde contre « ce que les jalousies d'ici et d'ailleurs peuvent fomenter ». Pour le porte-parole du PS, « dialoguer, c'est réfléchir pour aller ensemble dans la même direction ».

Le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été condamné, vendredi dernier, à 5 ans de prison ferme pour faux et usage de faux en écritures de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics.

Réagissant au verdict, son collègue de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, a demandé au chef de l'Etat, Macky Sall, de lui accorder la grâce. «Les raisons qui ont amené Macky Sall à gracier Karim Wade, sont les même qui auraient pu amener à demander une grâce pour Khalifa Sall », a argumenté le porte-parole du Ps. Il dit avoir accueilli le verdict avec beaucoup de peine au regard de considérations humaines ».