Ile Maurice: Privatisation de l'eau - Des syndicalistes manifestent devant le Parlement

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Cette révision devra tout de même recevoir l'approbation du Conseil des ministres. Après plusieurs tentatives ratées, le numéro 2 du gouvernement espère recevoir, cette fois, le feu vert du Premier ministre sur ce dossier politiquement sensible. Certains au gouvernement sont déjà inquiets des répercussions de cette mesure impopulaire. «Ce serait un suicide politique si les nouveaux prix sont appliqués alors qu'on est à un an des prochaines élections générales», prévient un député du MSM. D'autant plus que le gouvernement fait face des critiques concernant la fourniture d'eau 24/7.

