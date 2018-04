Ile Maurice: Décès de Mundolene Vosloo - 15 mois de prison à la belle-mère

La sentence est tombée ce lundi 2 avril. Magdalena Vosloo a écopé de 15 mois de prison en cour intermédiaire suivant le décès de sa belle-fille, Mundolene Vosloo, 17 ans.

Le drame s'est joué en octobre 2016, à l'hôtel Riu Créole, au Morne. Magdalena Vosloo avait giflé l'adolescente suivant une dispute avec cette dernière. Elle est décédée peu après.

Le 28 mars, la Sud-Africaine avait déclaré que «what happened was a mistake... It was never my intention to hit her, it just happened.» Cela après avoir été reconnue coupable de coups et blessures sur sa belle-fille, en cour intermédiaire.