Sénégal: Festival « AlimenTerre » - Des mots et des images pour sensibiliser sur les défis agricoles alimentaires

Informer et sensibiliser sur les enjeux et défis actuels de l'agriculture d'une part, et promouvoir un système agroalimentaire plus sain et plus durable d'autre part. C'est le double objectif du Festival « AlimenTerre » organisé par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr) dans le cadre de la Fiara.

«Des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux». C'est une première du genre au Sénégal et la principale innovation de la 19ème Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara).

Un Festival entièrement dédié à la sensibilisation sur les enjeux actuels de l'agriculture et à la promotion du respect de l'environnement et de la santé des consommateurs. L'événement dénommé « AlimenTerre » est à l'initiative du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr) en partenariat avec l'Ong Sos Faim Belgique et la Wallonie-Bruxelles international (Wbi), ouvert, hier, au Cices.

Le Festival sera rythmé notamment par des séances cinématographiques avec la diffusion de quatre films-documentaires portant sur la problématique des semences, de l'accaparement des terres, de l'impact néfaste des changements climatiques sur l'agriculture, etc.

C'est aussi un espace de débats et d'échanges sur les cultures paysannes à travers des activités culturelles : chants, danses, contes traditionnels, exposition d'outils agricoles traditionnels, concours culinaire. Les organisateurs soulignent que ce Festival intervient dans un contexte de mondialisation et de raréfaction des terres dédiées à l'agriculture. Cette raréfaction est causée notamment par l'accaparement des terres et par l'appétit des multinationales.

Pour Dominique Morelle de l'Ong Sos Faim Belgique, il est nécessaire de sensibiliser le grand public sur les questions des systèmes alimentaires et sur les modèles de production issus du monde rural. Et quoi de mieux que de le faire à travers des images qui, rappelle-t-elle, sont parfois plus parlantes que les mots. « Dans nos programmes, plus de 70 films ont été sélectionnés et diffusés à travers le monde, ces dix dernières années.

Et ce genre de Festival s'est déjà déroulé à Kinshasa. C'est une plateforme intéressante qui permet de discuter et d'inciter à une réappropriation de la question alimentaire par les citoyens », dit-elle.

En effet, à travers les films sélectionnés, il s'agira de mettre en évidence les enjeux et défis liés à plusieurs thématiques d'actualité dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde mais aussi de proposer des pistes d'actions concrètes pour une réappropriation de la question alimentaire par les citoyens.

Le Festival « AlimenTerre » se pose ainsi comme « une opportunité unique pour toucher le grand public sénégalais en particulier la population urbaine de Dakar en l'invitant à rencontrer et à débattre avec les leaders paysans et acteurs de la société civile », renchérit Ahmédou Mokhtar Mbodji, Secrétaire général du Cncr.

Pour lui, le débat des initiatives prises par des agriculteurs familiaux en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté en milieu rural, peut renforcer la citoyenneté par la promotion d'un système agroalimentaire plus juste et plus durable.