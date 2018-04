Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'AC Léopards repasse devant les Diables noirs

Vainqueurs de Patronage Sainte-Anne 1-0, les Fauves du Niari ont profité de la contre-performance des Jaune et noir ( 1-2 ) contre La Mancha pour leur chiper la première place au classement provisoire.

Les Léopards de Dolisie sont sortis vainqueurs du duel à distance qui les opposait aux Diables noirs de Brazzaville. De quoi donner une saveur particulière à leur confrontation du 8 avril, à Madingou, comptant pour la 13e journée de la compétition. Le 1er avril en première heure au stade Alphonse-Massamba-Débat, l'Athlétic club Léopards avait l'occasion de mettre une pression énorme sur les épaules des Diablotins en affrontant Patronage Sainte-Anne. A l'image de son match contre l'AS Otoho, l'AC Léopards s'est contenté du minimum (1-0).

Kwedi Elombo profitait de la remise de Salakiaku pour inscrire l'unique but à la 41e mn. Le score étant resté inchangé, l'AC Léopards (vingt-six points) devançait ainsi les Diables noirs d'une petite unité. Mais les Jaune et noir ne parviendront pas à repasser devant, d'autant plus qu'ils ont perdu double ( le match et la tête du classement) face à La Mancha. Cette dernière, en effet, récitait ses gammes avant son déplacement à Kinshasa en vue d'affronter l'AS Vita club en match aller du tour de cadrage.

Guy Mbenza a célébré de bonne manière son anniversaire en ouvrant le score à la 66e mn. Il était le premier à faire tomber la forteresse diablotine en seconde période avant d'être imité par son coéquipier Michel Baguadila à la 75e mn. La tête sous l'eau, les Diablotins tentaient de réagir mais la réduction du score par Kader Bidimbou, à la 79e mn, arrivait très en retard.

« Nous n'allons pas dire le contraire de ce qu'on avait déjà dit. Diables noirs joue pour la première place. Nous avons perdu mais vous n'allez pas me dire que les équipes qui prennent la tête ne perdent jamais un match. Nous gardons les objectifs et nous jouons pour un titre. Léopards a vingt-six points, donc un point d'avance sur nous. Nous jouerons le prochain match contre eux, c'est le match le plus déterminant », a déclaré Clément Massamba, après sa deuxième défaite de la saison.

Le coach des Diables noirs a aussi reconnu que La Mancha a été supérieure à son équipe puisqu'elle s'est montrée plus réaliste en marquant deux buts. « Je pense que le match a été d'un très bon niveau. La Mancha joue la coupe de la CAF et cela a été pour moi un très bon match », a commenté le coach des Diables noirs.

De quoi rassurer l'entraîneur de La Mancha après un véritable test réussi pour le club ponténégrin qui affrontera, le 7 avril, à Kinshasa, l'As Vita club dans le cadre de la manche aller du tour de cadrage. « On ne pouvait pas partir à Kinshasa avec une défaite. Gagner contre Diables noirs, cela donne du baume au cœur. Notre défense rassure d'autant plus que quand nous regardons les statistiques, nous n'avons pas pris assez de buts. En Coupe d'Afrique, nous n'avons pris que deux buts en quatre matches. Cela veut dire que, défensivement, nous sommes costauds. Si nous sommes qualifiés pour le tour de cadrage, ce n'est pas du hasard. Nous avons travaillé en amont et nous sommes aujourd'hui capables de rentrer dans la phase de poules. À Kinshasa, on donnera le maximum », a promis Ghislain Tchiamas.

Outre ces deux résultats, l'AS Otoho a conservé sa troisième place en battant, à Owando, Saint-Michel de Ouenzé 3-2. L'AS Otoho qui menait au score 2-0 a été rattrapé par la suite avant d'inscrire le but de la victoire. À Pointe-Noire, V Club et le Club athlétique renaissance aiglons ont fait jeu égal 1-1. Le 31 mars, La Jeunesse sportive de Talangaï a eu raison de l'AS Cheminots 1-0 puis La Jeunesse sportive de Poto-Poto a battu le FC Kondzo 1-0.