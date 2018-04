Congo-Kinshasa: Investi à la tête de l'Udps/Limete -Présidentielle 2018 - Félix Tshisekedi dans la course !

Investi par les congressistes à la tête de l'Udps/Limete, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi se met déjà dans la peau du Dauphin d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

"Aujourd'hui, je me sens comme le vrai successeur du grand baobab, père de la démocratie, notre Président, Etienne Tshisekedi ", a-t-il déclaré le 31 mars après avoir été plébiscité, tard dans la nuit du 30 au 31 comme nouveau Président de la fille ainée de l'Opposition. De ses cinq priorités dévoilées devant les combattants et la presse, sans y aller par des petits pas, Félix Tshisekedi a déjà annoncé les couleurs : "il veut la présidence de la République".

Et, il compte concourir aux prochaines élections afin de gagner haut la main la présidentielle de décembre 2018. Le président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -Udps- aile de Limete est convaincu d'achever la quête de ce parti durant ses 36 ans d'existence, celle de diriger le pays et de couronner l'avènement d'une réelle démocratie et d'un Etat de droits en République Démocratique du Congo. " Etienne Tshisekedi a tracé la route, il appartient maintenant à vous et moi de poursuivre l'œuvre. Nous restons ouverts aux alliances ", précision d'un Félix Tshisekedi qui plante le décor du prochain combat de gladiateur pour la magistrature suprême.

Tshisekedi fils se fixe 5 objectifs à atteindre en tout : "gagner haut la main la présidentielle de décembre 2018, avoir le plus grand nombre des députés provinciaux et nationaux, avoir le plus grand nombre des gouverneurs, avoir le plus grand nombre des sénateurs, conquérir la majorité des entités territoriales décentralisées". C'est assez compréhensible, l'ensemble de la droite ligne des objectifs signés Félix Tshisekedi tournent autour de l'enjeu majeur du moment : les élections.

3 en plus des 5

«Je me sens suffisamment apte pour porter les espoirs des Congolaises et des Congolais, des combattantes et des combattants de l'UDPS. Aujourd'hui, mon programme est axé sur trois choses. La première, c'est l'unité. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à l'unité du parti. Le deuxième volet sera l'organisation. Je vais mettre l'accent sur la formation des cadres, des jeunes et des femmes du parti. Le troisième, c'est la conquête du pouvoir. Je pense que l'UDPS a passé 36 ans dans l'opposition. Je crois que nous sommes suffisamment aptes à prendre le pouvoir à l'issue des élections qui auront lieu cette année», dixit Félix Tshisekedi dans la matinée du dévoilement des résultats.

Des défis

Si les idées de l'actuel numéro Un de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social sont plus que arrêtées, rien d'anormal d'ailleurs parce qu'il a été dans le bain depuis des lustres, les défis pour la réalisation de ces projets ne sont pas de l'ordre de l'acquis. Les élections sont encore à gagner. Et, par ailleurs, bien avant ce cap difficile à négocier, bien de détails sont à régler en commençant par la gestion des ambitions et la consolidation de l'unité du parti si pas, au-delà, du Rassop/Limete et même de l'Opposition sans oublier la problématique des détails logistiques.