Les préliminaires de la 54ème édition de la Coupe du Congo de football pour le compte de la Ligue de Football de Kinshasa (Lifkin) entament le dernier virage ce mardi 3 avril, au stade Tata Raphaël, avant l'épilogue, le samedi 7 avril prochain, pour la finale.

Les demi-finales opposent Jeunesse Sportive de Tshangu à Real de Kinshasa, puis, Jeunesse Sportive de Kinshasa à Olympique Club de Kinshasa. Deux belles affiches entre les quatre géants de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin).

La Jeunesse Sportive de Kinshasa s'est qualifiée en écrasant FC Lumière par un score sans appel de 9 buts à 0, le samedi 31 mars, aux quarts. Un match à sens unique, il faut le dire. L'équipe de la troisième Division de l'Entente Urbaine de Kinshasa/Malabo a subi la loi du plus fort qui menait déjà à la mi-temps (3-0), buts de Kikwama Mujinga (3ème), Kitambala Bola (23ème) et Tshibidi Donatien (33ème).

A la reprise, JSK passera à la vitesse supérieure en inscrivant six autres buts, respectivement par Masona Matuala à la 47ème et 51ème minute ; Mbala Bolda à la 60ème minute ; Fataki Bamenga à la 66ème minute ; Kizumbu Philipe à la 79ème minute et Nzonyasi Lema à la 84ème minute. Une véritable promenade de santé pour la JSK qui a signé le renvoie de FC Lumière aux études.

Dans un autre quart de finale, Real de Kinshasa a sérieusement souffert avant de battre FC Mont Amba (2-1), une autre équipe de la division inférieure. Mont Amba, contre toutes attentes, a ouvert le score au bon moment, soit à la 42ème minute, juste avant d'aller à la pause. La jeune formation de Lipopo s'est reposée avec un moral haut. Aux retours des vestiaires, Mont Amba a continué à pousser, imposant un système de jeu qui oblige l'équipe de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin) à courir derrière la balle. Essoufflé, Real de Kinshasa sortira de son emprise grâce à Ngoyi Mutumbo qui va égaliser à la 77ème minute d'une belle tête. Deux minutes plus tard, Real de Kinshasa obtiendra un pénalty, et le même Ngoyi Mutumbo le transforme, signe un doublé, donnant l'avantage ainsi à son équipe qui s'en va en demi-finale, où il en découdra le mardi 3 avril, contre la Jeunesse Sportive de Tshangu.

Pour le coach Ndjimbi de Real de Kinshasa, le match sera difficile contre cette équipe Tshangu qui l'a battu au championnat de l'Efpkin. Mais quoiqu'il en soit a-t-il indiqué, Real de Kinshasa s'est assigné comme objectif de jouer la finale.

L'autre demi-finale opposera le même mardi 3 avril, JSK à OCK, repêché comme meilleur perdant après avoir été éliminé par JST aux tirs au but (2-2/4-3). La finale interviendra le samedi 7 avril, toujours au stade Père Raphaël de la Kethulle.

Un Commissaire au match suspendu

Dans le chapitre de sanction, la Lifkin a suspendu à 12 mois le commissaire au match Mwamba Miaka qui a officié la rencontre DC Masina contre FC Lumière du premier tour le jeudi 29 mars. La Lifkin, à en croire le secrétaire provincial a.i, Pierrot Monsengo, reproche à Mwamba Miaka de n'avoir pas fait allusion dans son rapport d'après match, d'une faute grave de l'arbitre Diba Musangayi qui a refusé d'accorder un pénalty valable à l'équipe de DC Masina. Mwamba Miaka est même relevé de ses fonctions de commissaire au match ajoute le secrétaire provincial de la Lifkin. Quant à l'arbitre Diba Musungayi, il écope d'une suspension de 6 mois.

Pour rappel, à la cérémonie de titrage au sort, samedi 24 mars, la Lifkin avait promis pour la qualité de son championnat, qu'elle ne laissera passer aucune bêtise du côté des officiels, ni moins encore du côté des dirigeants, des joueurs et des supporters : « Chers dirigeants, le règlement à votre possession prévoit des sanctions ; des sanctions contre les clubs, contres les dirigeants, contre les joueurs et même contre les supporters. Encore une fois de plus, comportez-vous bien, évitez de commettre des fautes qui feront appel aux amandes, nous, nous avons besoin d'argent », a insisté le président Désiré Bonina tout en souhaitant à chacune des équipes engagées, une très bonne compétition, et que le meilleure gagne.

Voici les résultats de ce tour préliminaire

Ier tour

Mardi 27 mars 2018

-11 heures : OCK - RC Brother (1-0);

-13 heures : AC Ujana - J.S.T (0-0/3-4) ;

-15 heures : Fc Mont Amba - J.S.K (1-1/2-4) ;

Jeudi 29 mars 2018

-11 heures : D.C Masina - FC Lumière (0-1) ;

-13 heures : AC Real de Kin - AC Kuya (1-1/4-2) ;

Quart de finales

Samedi 31 mars 2018

-11 heures : OCK - JST (2-2/3-4) ;

-13 h 15': JSK - FC Lumière (9-0) ;

13 h 15': Real de Kinshasa - Fc Mont Amba (2-1);

Demi-finales

Mardi 3 avril 2018

-13 heures JST - Real de Kinshasa (stade Tata Raphaël) ;

-15 heures : JSK - OCK (stade Tata Raphaël) ;

Finale

Samedi 7 avril 2018

-15 heures : GM9 - GM10 (stade Tata Raphaël).