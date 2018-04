Angola: Lunda Norte - Reprise des échanges commerciaux avec la RD Congo

Dundo (Angola) — Les échanges commerciaux entre la province angolaise de Lunda Norte et les régions de la République Démocratique du Congo (RDC), notamment Cassai, Cassai Central, Lualaba et Cuango ont repris avec la réouverture du marché commun entre ces localités, interrompu à cause du conflit dans ce grand pays d'Afrique Centrale.

La cérémonie assistée par les Secrétaires d'Etat aux Relations Extérieures et au Commerce, respectivement, Domingos Custódio Vieira Lopes et Amadeu Leitão Nunes, s'inscrit dans la clause des accords signés le 12 janvier dernier à Kananga (RDC), où se vérifient entre autres illégalités, la violation des frontières et l'exploitation artisanale des diamants.

Ont présidé la séance, les gouverneurs de Lunda norte, Ernesto Muangala ( Angola) et de ces provinces , notamment Marc Manyanga Ndambo (Cassai), Dennis Kambay Tshimbumbu (Cassai Central), et les représentants de deux autres.

La reprise du commerce transfrontalier démontre la capacité des africains à surmonter les obstacles, a indiqué la partie congolaise dans un message de remerciement lu par le gouverneur de Cassai, Marc Manyanga Ndambo.

Pour le gouverneur Ernesto Muangala "c'est une opportunité d'affaires " pour les intéressés de deux parties, visant à lutter contre la faim et la pauvreté ».