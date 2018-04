Angola: Le pays manque de bibliothécaires

Luanda — Le pays manque de bibliothécaires pour satisfaire tous les services rendus dans les bibliothèques, puisqu'il n'y a pas d'appel d'offres public pour l'encadrement de ces spécialistes.

C'est ce qu'a affirmé lundi à l'Angop, à Luanda, la directrice adjointe de la Bibliothèque nationale, Diana Luhuma, en marge d'une rencontre avec des élèves des écoles de la capitale du pays, le 2 avril, Journée internationale du Livre Infantile, sans préciser le nombre de spécialistes nécessaires.

Selon la responsable, il n'y a pas eu l'embauchage de spécialistes des bibliothèques, à travers les appels d'offres publics, en raison de la crise économique et financière que connaît le pays, ce qui crée un déficit dans le secteur.

Pour surmonter cette situation, Diana Luhuma a indiqué que des formations et cours de recyclage ont été dispensés aux professionnels du secteur pour améliorer leurs connaissances et leur munir des outils modernes.

Elle a informé que l'un des objectifs du secteur de la culture est de donner une impulsion plus grande à la création et à l'équipement des bibliothèques en matériel de collecte et équipement informatique, ainsi que d'assurer la formation de plus de techniciens.

Un autre objectif du secteur de la culture est d'innover et d'améliorer le système de gestion du réseau de bibliothèques du pays, afin de garantir un service plus qualifié dans le service au public.

Sur la Journée internationale du livre pour enfants, elle a insisté sur la nécessité pour les parents et tuteurs, ainsi que pour les enseignants, d'encourager les enfants à l'habitude et au goût de la lecture. "La littérature pour enfants ouvre les portes d'un univers dans lequel l'enfant ouvre l'esprit, devient mieux informé et éduqué, ouvrant de nouveaux horizons à l'enfant. Un enfant qui lit, sûrement, sera un bon lecteur adulte et éduqué », a-t-il soutenu.

Le 2 avril a été choisi en l'honneur de la naissance de l'écrivain danois Hans Christian Andersen en 1805, considéré comme le premier auteur à romancer des fables visant spécialement les enfants.

La Journée internationale du livre des enfants a pour mission d'introduire chez les enfants l'enchantement des lettres, à travers des œuvres qui véhiculent des jugements moraux et des valeurs sociales.