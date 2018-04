Angola: Le Gouvernorat présente du programme de moralisation 2018

Cuito — Le gouvernorat de la province de Bié a présenté lundi, dans la ville de Cuito, le programme de moralisation de la société pour la période 2018, après l'approbation de la société civile en mars, lors d'une cérémonie présidée par le vice-gouverneur pour Secteur politique, social et économique, Carlos Ulombe da Silva.

Dans l'acte, le responsable a souligné que le document d'orientation (programme de moralisation) permettra au Gouvernement de promouvoir des actions liées principalement à la récupération des valeurs morales et civiques et la lutte contre l'impunité et la corruption, à travers des séminaires, des débats et des activités récréatives.

Le programme, à développer dans les districts de Andulo, Camacupa, Cuito, Chinguar, Cunhinga, Chitembo, Catabola, Cuemba et Nharea nécessaires, couvrira principalement les fonctionnaires, dans le but d'offrir une plus grande dignité et de fournir des services de qualité au citoyen.

Carlos Ulombe da Silva a assuré qu'au cours de la même période, 2018, sont prévues des journées destinées aux secteurs de l'éducation et de la santé, qui aborderont le rôle de l'enseignant et de l'infirmier dans la vie des gens.

« Une approche de la Constitution de la République d'Angola, la loi sur la fonction publique et d'autres lois en vigueur dans le pays afin que les citoyens connaissent leurs droits à travers des discussions de radio, seront également encouragées, » a-t-il souligné.

Ont assisté à la cérémonie, qui a eu lieu dans le pavillon de Sporting Petróleos de Bié, près d'un millier de personnes.