Seychelles: La Tour de l'Horloge de Victoria - L'emblème de la capitale des Seychelles fête ses 115 ans

"Aujourd'hui, le paysage architectural de notre ville ne cesse de changer avec des bâtiments à plusieurs étages en béton et en verre dominant l'horizon. Avec des passages pour piétons et des feux de circulation contrôlant et dirigeant nos vies occupées et trépidantes, la tour de l'horloge s'affirme toujours comme une impulsion fondamentale dans le cœur de notre ville, car elle a résisté à l'épreuve du temps », a déclaré M. Mathiot.

La tour de l'horloge, qui coûtait alors environ 468 $ - environ 12 300 $ en dollars d'aujourd'hui - a été faite en fonte par Gillet & Johnson, un horloger et fondeur de cloche basé à Croydon, en Angleterre. Cette dernière était connu comme "Little Big Bens" en raison de sa similitude avec la tour de l'horloge des Chambres du Parlement à Londres.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.