Tunisie/Algérie: La Tunisie piégée par l'Algérie

Avec un avantage pour l'ESR qui a battu l'ESS lors de tous les matches qu'ils ont joués entre elles en Tunisie et… Plus »

Avec ce score de trois buts à un, les Algériens prennent une belle option pour la qualification au second tour des éliminatoires, mais les Tunisiens n'ont pas perdu tout espoir dans cette confrontation grâce au but inscrit à l'extérieur.

Le tournant de la rencontre a été l'œuvre du gardien de but tunisien qui a laissé le ballon de son coéquipier lui passer devant, ce qui a causé le troisième but des Algériens à la 53e minute. Avant ce but, les Tunisiens ont cru faire le plus difficile en revenant au score à deux buts à un à la suite d'une grosse faute du portier algérien qui s'est fait ravir le ballon par l'attaquant tunisien à la 42e minute.

