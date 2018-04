Ile Maurice: Randonnées, quad biking, méditation, chasse au trésor... ces loisirs désormais réglementés

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Finalement, ceux qui souhaitent s'adonner à des activités éducatives, à des pique-niques, au tir à l'arc, à une chasse au trésor ou encore exploiter une ferme, devront payer Rs 25 000 par an. Cette démarche vise à avoir un contrôle sur ses activités. C'est le Conservator of Forest qui sera chargé de gérer l'argent collecté.

Les frais sont classés en trois catégories. La première concerne les activités telles que l'eco-lodging, les séances de méditation, shooting de photo et vidéo en plein air. Il faudra débourser Rs 50 000 par an et par activité.

Pique-nique, team-building, eco-lodging, photo shoot, quad biking ou encore le trail et le trekking... Ces loisirs sont réglementés par une loi depuis peu. En effet, la Shooting and Fishing Leases Act a été amendée, le lundi 12 mars. Celle-ci permet de percevoir de l'argent pour chaque activité organisée par des détenteurs des terrains loués à bail. Ceux qui payent déjà des redevances annuelles pour leurs activités ne sont pas concernés par cette loi.

