Ile Maurice: Rachat de la MauBank - Les négociations butent-elles sur le prix de vente ?

La MauBank compte s'appuyer sur ce partenariat stratégique, si le deal est concrétisé, pour passer à un autre palier de son développement, notamment en doublant ses parts de marché d'ici trois à quatre ans. «La MauBank a une valeur comptable de Rs 3,1 milliards mais il faut compter sur ses dépôts, qui se chiffrent à plus de Rs 30 milliards, et de la valeur que le nouveau partenaire stratégique y apportera», laisse entendre une source de la direction de la banque.

Toutefois, ceux proches du dossier soutiennent le contraire et rétorquent que la banque dispose de garanties solides face à ces prêts non performants et qu'une fois les dettes recouvrées, la banque disposera d'un meilleur taux que celui recommandé par la Banque de Maurice. Pour les six mois se terminant au 30 décembre 2017, la MauBank a fait provision pour un montant de Rs 70 millions pour des créances douteuses, ce qui a occasionné des pertes nettes de Rs 40 millions. Pour la même période en 2016, l'institution avait réalisé des bénéfices nets de Rs 66 millions.

D'où l'intérêt du groupe indien Hinduja de s'associer stratégiquement à cette institution bancaire, classée deuxième banque d'État après la SBM Ltd, et troisième banque domestique. D'autres sociétés lui ont aussi porté un intérêt ces derniers temps, notamment un Private Equity Fund d'USD 10 milliards, en février 2017.

«Il n'y a aucun empressement de la part du gouvernement de céder la MauBank à n'importe quel prix.» C'est le sentiment qui se dégage dans les milieux proches du bureau du Premier ministre (PMO). On sait d'ailleurs que Pravind Jugnauth suit de près les négociations du deal, lancé en octobre dernier et portant sur le rachat de cette banque par le groupe indien Hinduja.

