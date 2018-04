Ile Maurice: Accidents de la route - Combien d'autres ados vont mourir comme Kimberley et Akshay ?

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Il s'en est allé à 19 ans. Akshay Babooram a perdu la vie lorsque sa moto a fait une sortie de route vers une heure, dimanche matin, pour terminer sa course contre un arbre. «Mo misié dir mwa Akshay inn fer enn aksidan linn désédé. Mo koumans ploré. Zot dire mwa Akshay ti pé vinn get mwa linn pran motosiklet enn bofrer», raconte avec peine Saraspatee Marooday, la mère du jeune homme.

