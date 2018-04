Sénégal: Centre culturel Blaise Senghor - Quand les jeunes rivalisent d'ingéniosité et de créativité

Le Centre culturel Blaise Senghor était, hier, un réel espace d'innovation et de créativité dédié aux projets des jeunes en provenance de toutes les régions du Sénégal.

Quand des jeunes trouvent le courage d'assumer leurs idées, cela donne ce que tout le monde a vu et admiré, hier, au Centre culturel Blaise Senghor : l'émergence d'idées innovantes donnant libre cours à l'imagination et à la créativité. Les visiteurs n'ont pas été déçus. Chaque stand étant une merveille. Signe d'un niveau élevé de créativité, de maîtrise technique, de capacité de conception et de talent.

On a du mal à croire que toutes les œuvres présentées sont réalisées par des jeunes sénégalais. « Nous l'avons fait sans l'aide de personne. C'est le fruit de notre imagination », lance Badou Ndour, jeune de Fatick. L'engin qu'il manipule a séduit le public. Prototype d'une grosse machine utilisée dans les grands travaux de constriction de routes et de pont.

Juste à côté, les régions de Sédhiou, de Kolda, de Saint-Louis et de Ziguinchor. La même créativité est relevée. Ici et là des meubles, des œuvres d'art plastique et d'artisanat, des ustensiles de cuisine, des lits, des armoires, du matériel et équipement agricole.

Plus loin, Tambacounda, Matam, Kédougou, Kaffrine, Thiès et Diourbel exhibent fièrement leur savoir-faire. De véritables chefs-d'œuvre. « Nous avons l'imagination et le talent. Ce qui nous manque, c'est le soutien et l'accompagnement », dit Lamine Lô, originaire de Louga.

« Nous voulons travailler mais le financement reste le principal obstacle », souligne Ramatoulaye Dramé de Sédhiou. Elle salue l'idée qui sous-tend l'exposition. « C'est une bonne idée. Cela nous permet de montrer notre savoir-faire et de rivaliser sainement », explique Ramatoulaye.

Venu visiter l'exposition, le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, Pape Gorgui Ndong a été « incroyablement séduit », par le talent et l'ingéniosité des jeunes.

« Ce que j'ai vu nous rassure. Nous avons eu l'immense plaisir de constater que les jeunes du Sénégal regorgent de talent et d'ingéniosité », a magnifié le ministre. Il a promis d'accompagner les jeunes porteurs de projets. « L'exposition est aussi une manière de mettre les jeunes en situation de mieux rivaliser entre eux.

Nous avons eu raison d'organiser cette exposition », a dit le ministre, « impressionné » par l'innovation technologique et la qualité des créations. Certains jeunes exposants bénéficient déjà du soutien et de l'accompagnement de l'Etat.

D'autres non. « Le Sénégal compte sur vous pour se développer. Nous allons tous vous accompagner pour vous permettre d'exprimer votre talent et vous permettre de réaliser vos rêves », a promis Pape Gorgui Ndong, qui a aussi présidé sur place le forum des jeunes. De nombreux participants ont pris part à la réflexion. « Avec peu de moyens, certains jeunes ont produit des merveilles. Je vous encourage à persévérer. Sachez que l'Etat sera à vos côtés », a insisté le ministre.