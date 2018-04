Afrique: CAN femmes 2018 - Destination Ghana

Ce milieu de semaine marque le coup d'envoi de la phase éliminatoire de la CAN Total des femmes dont le rendez-vous a été programmé la deuxième quinzaine du mois de novembre au Ghana.

Vingt-deux équipes sont sur la ligne de départ mais quatre d'entre elles n'entreront en lice qu'au deuxième et dernier tour, au mois de juin. Il s'agit du Nigéria, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, en fonction de leur classement au cours des trois dernières éditions. S'est ajouté le Mali qui a bénéficié du retrait de la Sierra Leone.

En revanche, la Guinée Equatoriale qui figurait dans la liste des ayant-droits à un passeport direct pour le second tour, a été exclue de la compétition par la FIFA pour avoir aligné dix joueuses inéligibles lors des qualifications pour les jeux Olympiques de Rio 2016 et pour l'utilisation de documents « faux et falsifiés par deux joueuses ». Il faut, pour bien comprendre la décision, rappeler que la CAN Total sert aussi de tournoi qualificatif à la Coupe du monde.

Un coup dur pour les Equato-guinéennes, deux fois victorieuses de la CAN, en 2008 et en 2012 et une autre fois finaliste, en 2010. Pour le reste, le palmarès est uniforme avec la domination du Nigéria vainqueur des huit autres éditions depuis 1998.

Le football féminin étant encore dans sa phase de développement, il est difficile d'établir une hiérarchie. Les meilleures équipes sont celles qui ont été dispensées du premier tour auxquelles il faut ajouter naturellement le Ghana qui a déjà une solide culture de football féminin.

Les matches allers et retours du premier tour vont se jouer entre le 4 et le 10 avril. Il faudra faire attention à la fatigue de certains déplacements qui pourrait pénaliser les moins aguerries.