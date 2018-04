Guinée: Voici le contenu de la rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo

Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi 2 Avril 2018, El hadj Cellou Dalein Diallo, Chef de file de l'opposition. Après un entretien franc et fructueux relatif à la situation intérieure, en général, aux revendications de l'opposition, en particulier, il a été convenu ce qui suit :

- De privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique, en général, dans le processus électoral, en particulier.

- De demander au comité de suivi de l'accord politique de trouver une solution au différend électoral qui porte sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342.

- Monsieur le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre, avec diligence, l'accord politique d'octobre 2016 notamment :

- L'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session des lois de l'Assemblée Nationale.

- L'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives

- De tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'homme et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient , afin de les traduire devant les cours et tribunaux du pays.

- D'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, nonobstant les indemnisations légales.

- De promouvoir le dialogue et la paix sociale, l'unité nationale, les valeurs et principes démocratiques et républicains en lançant des appels au calme et à la retenue.

Ils déplorent l'escalade dans les propos et les comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens appelant à la haine et à la division des différentes communautés du pays. Ils appellent la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en la matière.

Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Professeur Alpha Condé et El hadj Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition déplorent toutes les victimes civiles et militaires des violences politiques et les nombreux et importants dégâts matériels et expriment leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, des êtres chers.

L