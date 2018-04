Ile Maurice: Parlement - Duval cible la brutalité policière pour sa PNQ

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Mais certains s'interrogent sur celui-ci. Osman Mahomed, du Parti travailliste, indique que le ruisseau du Pouce traverse sa circonscription. «Avec les dérèglements climatiques, les inondations du début d'année et une modification autour de l'une des artères principales d'évacuation d'eau, cela soulève des questions.» Quant au Judicial and Legal and Provisions Bill, autre projet de loi, il sera débattu la semaine prochaine.

Or, le ministre du Logement et des Terres, Mahen Jhugroo, ainsi que le promoteur, Caudan Development Limited, affirment qu'il n'y aura pas d'obstruction. Selon Mahen Jhugroo, ce sont les amendements à la Pouce Stream (Authorised Construction) Act qui vont permettre au balcon devant être construit à passer au-dessus du ruisseau.

