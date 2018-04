Congo-Kinshasa: Télédistribution - Décodeur HD - Enjeux et perspective !

Depuis quelques semaines en ce mois de Mars 2018, en République Démocratique du Congo comme dans bien d'autres pays en Afrique, l'heure est au décodeur haute définition HD.

Comme s'il s'agissait d'une révolution spontanée, les opérateurs de télédistribution inondent les médias des slogans et des thèmes publicitaires pour faire la différence ou tout simplement annoncer ce qu'ils considèrent comme un gadget technologique dans le domaine audio-visuel, en parlant du décodeur HD.

C'est ainsi, par exemple, qu'en République Démocratique du Congo, plus précisément dans la Capitale Kinshasa, dès votre réveil, sur l'une des meilleures stations radio de la place, c'est Canal+ qui vous invite à découvrir la télévision comme jamais auparavant grâce à son nouveau décodeur HD.

Plus tard, dans la journée, vous ne tarderez pas à entendre un autre son, soit à la télévision ou à la radio, un son différent ou pareil.

En tout cas, aux téléspectateurs d'en juger, mais cette fois-ci, c'est Star Times qui vous présente, lui aussi, ce qu'il appelle meilleur décodeur HD. Et de l'autre côté, les réseaux sociaux, les meilleurs sites d'informations, les blogs les plus populaires ainsi que les pages individuelles ne restent pas silencieux sur le sujet. Tout au contraire, ce sont des messages allant dans tous les sens, positif ou négatif sur le décodeur HD.

Face aux consommateurs

On peut lire, par exemple, sur la page officielle facebook du Président des Associations des Consommateurs de la Côte d'Ivoire, une vidéo à travers laquelle celui-ci invite les consommateurs ivoiriens à ne pas acheter le nouveau décodeur HD de Canal+, parce que, poursuit-il, en Europe, précisément, en France , le nouveau décodeur est donné gratuitement, mais qu'il soit vendu en Côte d'Ivoire, c'est de l'escroquerie.

Et d'ajouter qu'il est inacceptable que pour le même produit, qu'il y ait la politique de deux poids, deux mesures. D'une part, donner gratuitement en Europe, d'autre part, vendus aux africains.

Avec la magie du net, le message était largement relayé non seulement en Côte d'Ivoire mais également en République Démocratique de Congo ou plusieurs associations et personnalités ont saisi la balle au bond en instillant sur les réseaux sociaux, spécialement sur Facebook des écrits, des bandeaux, voire des dessins hostiles aux nouveau décodeur HD de Canal +.

Chacun à sa manière essaie de réveiller la conscience des uns et des autres sur le fait qu'il s'agit là d'une discrimination qu'il faut dénoncer. De son côté, l'opérateur chinois, Star Times, semble bien se régaler de ce qui arrive chez le voisin et profite de l'opportunité pour ressortir et vanter les qualités de ce qu'il qualifie de meilleur décodeur HD en insistant sur le signal hyper claire, la sortie HDMI, le décodeur avec simultanément les signal TNT et le signal satellite, logeant environ 230 chaînes ; en dehors du fait qu'en ce jour, le décodeur est gratuit alors que celui de Canal+ est vendu, ce qui suscite la colère des consommateurs.

Tout compte fait et au-delà des critiques et velléités des consommateurs face à l'un ou l'autre opérateur, le fait est que désormais, le moderne s'invite dans nos salons grâce au décodeur HD. Aujourd'hui, c'est le décodeur HD. Qu'est-ce qu'il en sera demain ? Pour le moment, on savoure le présent, et l'avenir est bien prometteur en télédistribution, un secteur qui prend de l'envol en Afrique à cause du vent de la migration vers le numérique qui souffle de l'orient et de l'occident.