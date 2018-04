Congo-Kinshasa: Prix littéraire Zamenga - CWB - L'ouvrage «l'os de l'Albinos» porté sur les fonts baptismaux

L'anthologie « L'os de l'albinos », un ouvrage de 109 pages, reprend les nouvelles de trois gagnants au concours du prix littéraire Zamenga et celles de cinq nominés à la première édition. Tout cela a été dévoilé à l'occasion en présence des auteurs. Le comité organisateur a procédé au lancement officiel de la deuxième édition du prix. Après la présentation de l'ouvrage faite par l'un des membres du jury de la première édition, en la personne de Jean-Claude Ntwala, à la clôture de cette journée, la représentante du centre Wallonie Bruxelles a baptisé l'ouvrage pour ainsi le lancer su le marché du livre. Le comité organisateur a, ensuite, procédé au lancement de la deuxième édition en invitant les personnes qui sont intéressées à soumettre leurs textes sous forme de nouvelles à l'adresse e-mail « leprixzamenga@gmail.com». L'inscription à ce concours est gratuite et plusieurs conditions ont été lues à l'intention des participants qui sont des potentiels candidats. Parmi les conditions à remplir, il faudra être de nationalité Congolaise. Par ailleurs, la date limite pour les inscriptions est fixée au 30 juin prochain.

