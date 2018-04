Congo-Kinshasa: Poisson d'avril ?

Dans cet entremêlement des ficèles et tableaux où des discours de jour sont pourtant en contraste avec certaines manœuvres de nuit autour notamment, de l'application de l'Accord du 31 décembre 2017, de la conquête ou du partage du pouvoir voire des postes, démêler le vrai du faux, l'ami de l'ennemi, l'adversaire du compagnon de lutte fidèle, le mensonge de la vérité, devient la plus saisissante des énigmes. Seul le temps saura démêler les pinceaux pour mettre à nu ce qui n'était pas sérieux mais, juste, une plaisanterie, un mensonge digne de la journée du poisson d'avril.

Des opposants radicaux se posent cette question même si ils se laissent emporter par l'ambiance pré-électorale qui se caractérise par la création d'alliances et plateformes électorales ainsi que l'expression des ambitions. D'ailleurs, Kinshasa est accusé de ne point décrisper, de manière totale et parfaite, pour les pousser, par un coup de colère, à crisper à leur tour le processus électoral et, par ailleurs, être à la base d'un nouveau raté. Soit ! Au-delà de la préoccupation de savoir si élection il y aura en décembre 2018, dans cette période pré-électorale propice aux divorces ainsi que mariages de forme ou de fond, la hantise de saisir la portée réelle des engagements et même appétits perdure dans les esprits dans une scène politique congolaise où l'adage "chat échaudé craint eau froid " est plus que de rigueur.

