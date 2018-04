Congo-Kinshasa: ACOFEPE - Les femmes de la presse écrite font bloc !

Dans sa ligne de mire, l'ACOFEPE se donne, entre autres missions, la formation, l'information, la sensibilisation de ses membres et sympathisants notamment, à travers les sites universitaires où l'on trouve la filière de Science de l'Information et de la Communication, ainsi que la documentation.

Dans son speech, Grâce Ngyke Mambu a laissé entendre que cette Association des femmes des médias écrits poursuit des objectifs cardinaux comme revaloriser le statut de la femme de la presse écrite en République Démocratique du Congo, accroître le taux de représentativité des femmes dans les organes de la presse écrite, sensibiliser et former la femme de la presse écrite dans les différents milieux, mais aussi, innover et promouvoir le talent féminin. En plus, elle vise à défense la femme dans le monde de la presse écrite, tout en s'insurgeant contre l'idée "d'opposer la femme à l'homme". Car, tous exercent le même travail, celui de collecter, traiter et produire l'information.

Il s'agit de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite, l'ACOFEPE dont l'initiatrice, Mme Grâce Ngyke Mambu Kangundu, a procédé au lancement officiel samedi 31 mars 2018 à Kinshasa, plus précisément, à l'Espace professeur Malembe, à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, Ifasic.

