Congo-Kinshasa: Très en forme, revoici Bruno Tshibala !

Bien plus, la sempiternelle question d'élections est et demeure à l'épicentre de ce qu'il doit faire pour permettre à la CENI dont l'almanach, publié le 5 novembre 2017, fixait l'appel à candidature au 23 juin 2018, de ne point trouver des arguments pour renifler, ni chuchoter.

Il y va de même de Corneille Mulumba qui, au nom des pionniers de ce même parti, remue, à sa manière, ciel et terre et veut revendiquer la même étiquette, pour faire face aux prochaines empoignades électorales, celles fixées en décembre 2018.

Comme pour dire que le dur était encore à faire et que le défi de replâtrer les différents morceaux d'Udps était entier. De part en part, de Limete à l'Hôtel du Gouvernement, tant que Tshibala et Félix rechercheront, chacun, sa place au soleil, cette unité, loin de se concrétiser, serait bien une illusion. Loseke qui rejetait, en bloc, les recommandations du CNSA, ironisait en parlant d'une plaisanterie de mauvais goût.

Au passage, Tharcisse Loseke disait que l'Udps/Tshisekedi n'avait de statuts, d'existence légale. Et que pour le reste, seule, la compétence des Cours et Tribunaux, déjà saisis, devrait trancher ce litigieux. Car, selon lui, l'Accord de la Saint Sylvestre recommandait notamment, au Ministère de l'Intérieur de ne pas s'immiscer dans les affaires des partis, ni d'interférer dans celles pendantes en justice. Autrement dit, Loseke, parlant au nom de l'Udps pro-Tshibala, réaffirmait qu'il irait avec le procès engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete jusqu'au bout et que le congrès dont les assises ont pourvu à la succession d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017, à Bruxelles, en désignant son propre fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la fois, comme Président de l'Udps et, en même temps, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre 2018, seraient sans effets.

