Congo-Kinshasa: André Bo-Boliko - Un Baobab s'en est allé !

Il fut président de l'Assemblée nationale et premier commissaire d'Etat du Zaïre, du 6 mars 1979 au 29 août 1980, avant d'enter dans l'opposition tout en créant le Parti Démocrate et Social Chrétien (PDSC) avec Joseph Ileo, une autre figure de proue de l'histoire de la RD. Congo. C'est en 2007 qu'il a été élu Sénateur après avoir dirigé plusieurs autres institutions et entreprises publiques parmi lesquelles l'INSS, Régideso, Gécamines, etc. Que l'âme de cet éminent politique repose en paix !

Né le 15 août 1934 à Lobamiti, dans le Bandundu, il a eu donc à passer 83 années au cours de son périple sur cette terre des humains. Certes, il a tiré sa révérence mais, sa famille, ses proches, ses fidèles partisans et lui-même, dans l'au-delà, ne peuvent regretter de son vécu au monde des vivants. Dans la mesure où il a réussi à laisser des traces indélébiles. Voilà ! André Bo-Boliko fait partie des pionniers de l'indépendance du Congo-Kinshasa partant de sa lutte acharnée contre l'injustice, l'oppression, etc.

