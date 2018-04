Angola: Prise de fonctions dans la Communication sociale

Luanda — Les membres de la nouvelle Direction du Ministère de la Communication sociale, ont pris possession de leurs fonctions, lundi, à Luanda.

Il s'agit de l'Inspecteur-général du Ministère de la Communication sociale, Altino Canjengo, qui succède à ce poste à Lázaro Lucango Paulo, en retraite, et de six consultants et 16 directeurs de divers secteurs, inclus ceux du Centre de Formation de Journalistes (CEFOJOR) et du Centre de Presse "Anibal de Melo" (CIAM).

Dans son mot de circonstance, le ministre de la communication sociale, João de Melo, a appelé ces responsables à gérer les ressources de l'Etat avec parcimonie afin de résoudre les problèmes de base du département et de bien jouer leur rôle.

L'engagement et le dévouement au travail permettront au Ministère de s'acquitter de son devoir en ce moment nouveau que le pays vit, a-t-il ajouté. "Le moment n'est pas de facilités, mais plutôt de difficultés. C'est donc un défi et un stimulant, car tous sont appelés à faire plus, mais avec peu de ressources", a souligné le ministre.

Les membres de la nouvelle direction de la Communication sociale ont pris possession de leurs fonctions, à la lumière du nouveau statut organique de ce département ministériel, publié dans le Journal de la République, première série, numéro 31, du 05 mars 2018.