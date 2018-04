Angola: Hommages à l'ambassadeur angolais en Chine

Luanda — La Chambre de Commerce Angola-Macao et le Secrétariat Permanent du Forum pour la Coopération Economique et Commerciale entre la Chine et les Pays lusophones ont rendu récemment hommages à l'ambassadeur sortant de l'Angola en République Populaire de Chine, João Garcia Bires pour sa contribution au développement de ces institutions.

Remerciant ce geste, le diplomate, qui a fait le bilan de son mandat, a mis en relief la place de choix qu'occupe Macao dans les relations entre le géant asiatique et l'Angola, notamment en cette phase où le gouvernement de Luanda plaide pour la diversification de l'économie nationale.

"Pour des raisons historiques, Macao, qui a une importance singulière, résultant du facteur langue, sert de plate-forme par où passent nos intérêts communs", a souligné l'ambassadeur.

La facilité avec laquelle Macao reçoit des produits d'origine angolaise, élargit la gamme d'intérêts de l'Angola, dont le programme gouvernemental défend la diversification économique, ajoute Garcia Bires dans un communiqué de presse de l'Ambassade angolaise à Pékin parvenu lundi à l'Angop.

Par ailleurs, dans une interview au journal macanais "Clarin", le diplomate angolais met en exergue le rôle du Forum Macao, où les intérêts et la coopération économique et commerciale avec la Chine se croisent avec ceux des pays d'expression portugaise.

"Depuis la création du Forum Macao, jusqu'à ce jour, les pays participants ont pu constituer leur propre identité. Il suffit de voir les multiples visites d'affaires, de coopération, toujours active, et de travail au profit du développement technique et scientifique", a-t-il souligné.

Parlant de la situation actuelle en Angola, l'ambassadeur a dit que le président João Lourenço était arrivé au pouvoir au moment où le pays vit une des périodes les plus difficiles dues à la crise économique et financière, et dont les conséquences retombaient sur les citoyens.

Ne pouvant se juger lui même, l'ambassadeur, en poste à Pékin depuis décembre 2011, a estimé avoir accompli sa mission en Chine populaire.

Depuis la capitale chinoise, Garcia Bires représentait également l'Angola en Mongolie, en Corée du Nord et au Pakistan.

Avant d'être accrédité en Asie, Garcia Bires était auparavant ambassadeur en Namibie, au Mozambique, au Malawi, aux Comores, à Madagascar et au Swaziland.