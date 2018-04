Angola: Mise en relief du sentiment patriotique de Jaka Jamba

Luanda — Les députés ont salué lundi, à Luanda, les qualités du nationaliste, politique et historien Almerindo Jaka Jamba, le considérant comme une personne très intelligente qui mettait le sentiment patriotique au-dessus de tous les intérêts.

Réagissant à sa mort, survenue dimanche matin dans l'une des unités hospitalières de Luanda, le député Rui Mingas, du MPLA, a considéré Jaka Jamba comme un combattant de grandes valeurs, avec une posture correcte et une intelligence supérieure à la moyenne.

"Je l'avait connu pendant ses études à la Faculté des lettres de Lisbonne. Nous sommes tous surpris par la nouvelle de la disparition physique de cette figure de référence de notre lutte. Il a toujours été un homme d'intégrité et de référence", a-t-il précisé.

A son tour, le député Adalberto da Costa Júnior de l'UNITA a déclaré que Jaka Jamba était une figure d'impact national très sensible à l'espace académique et d'intelligence rare, et qui s'était engagé très tôt dans la résistance contre le colonialisme.

"Il était un député très participatif dans son groupe parlementaire, l'UNITA, un grand pédagogue et engagé dans le partage d'expériences. Nous sommes sûrs de perdre beaucoup avec sa disparition", a-t-il dit.

L'UNITA (le principal parti d'opposition en Angola) lui rendra hommage le 4 avril à Viana, à la veille de ses funérailles, prévues jeudi.

Pour Mme Mihaela Weba, Jaka Jamba a marqué directement ou indirectement la vie de nombreuses personnes en Angola et pendant toute sa vie il s'est engagé dans l'enseignement, l'apprentissage et le partage d'expériences et avait un profond amour pour son pays.

"C'est une perte énorme pour l'Angola et pour l'UNITA, en particulier", a déclaré Mme Mihaela Weba, pour qui le plus grand hommage que les nouvelles générations devraient rendre à Jaka Jamba est la vérité historique angolaise qu'il prêchait.

D'autre part, le député Rafael Massanga Sakaita Savimbi a dit que Jaka Jamba avait marqué un moment important dans l'histoire de l'Angola, en général, et de son parti, en particulier.

"Il était notre professeur, un maître dans diverses circonstances. Il était l'un de ces hommes qui ne cessent jamais de créer un espace pour que les jeunes puissent avoir l'opportunité de partager leurs connaissances avec lui», a-t-il dit.

A son tour, le député Makuta Nkondo, CASA-CE, a également indiqué que la disparition physique du nationaliste, homme politique et historien Almerindo Jaka Jamba laisse un « grand vide » dans le pays, notant que la pensée du défunt était au-dessus des partis politiques.

"Il avait une drapeau qui le caractérisait: l'humilité et la simplicité. Qui suis-je devant lui en termes académiques?» s'interrogea-t-il, se rappelant que le défunt avait fréquenté l'université avec le cardinal Mgr Alexandre do Nascimento.

Le député Lucas Ngonda du FNLA a déclaré avoir reçu la nouvelle sur la mort de Jaka Jamba avec une grande tristesse parce qu'il était un combattant de la première heure.

"Il fut quelqu'un qui, malgré son appartenance à une force politique, avait un sentiment transversal, c'est-à-dire, il discutait et parlait des problèmes sans réserves et plaçait l'intérêt national avant tout", a-t-il dit.

Almerindo Jaka Jamba, 69 ans, est né le 21 mars 1949 et était député de l'UNITA, un parti politique angolais auquel il a adhéré en 1972.

Le défunt était diplômé en philosophie, par l'Université Classique de Lisbonne, et détenait également un doctorat en histoire.

En vertu des Accords d'Alvor, signé en 1975 entre le Portugal et les mouvements de libération d'Angola (FNLA, du MPLA et de l'UNITA), il a occupé au sein du gouvernement de transition, le poste de secrétaire d'Etat à l'information.

Au sein du parti UNITA, il a occupé plusieurs postes de premier plan, notamment ceux de secrétaire à l'Education, à l'Information, aux Affaires étrangères, à la Culture et au Patrimoine africain.