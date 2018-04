Angola: Malanje - Projovem investit AKZ 178 millions dans des projets de jeunes

Dans cette perspective, il a demandé aux jeunes de continuer à créer des initiatives qui stimuleraient la croissance du pays dans un large éventail de domaines, sans pourtant négliger la formation académique. Projovem a été approuvé le 12 janvier 2017, lors de la première réunion conjointe des Commissions Économique et pour l'Economie réelle du Conseil des Ministres, et vise à financer des projets dans l'hôtellerie et le tourisme, l'industrie, l'agriculture, l'élevage, la prestation de services, la pêche, les technologies de l'information et de la communication, le commerce et l'entrepreneuriat culturel.

L'information a été fournie lundi, dans la municipalité de Kiwaba Nzoji, par le vice-gouverneur provincial pour le secteur technique et l'infrastructure, Gabriel Pontes, lors de l'ouverture de la journée "Avril-Jeune", et a souligné que depuis sa mise en œuvre, en 2017, le "Projovem" contribuait à l'affirmation économique progressive des jeunes.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.