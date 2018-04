Angola: Les gouvernements de Lunda Sul et du Haut Katanga signent un protocole d'intention

"La RDC a beaucoup d'expérience dans le secteur du commerce et dispose de cadres qualifiés qui peuvent contribuer à l'amélioration de l'enseignement supérieur à Lunda Sul, d'où notre volonté d'étendre notre coopération dans plusieurs domaines et nous espérons que cela se fera le plus tôt possible », a-t-il ajouté.

Il souhaite que les intentions des deux gouvernements se transforment, le plus tôt possible, en acte concret pour le bien-être des deux peuples.

Avec ce protocole, les deux partie prétendent qu'à l'avenir les hommes d'affaires angolais et congolais puissent investir dans les deux provinces, afin d'encourager l'exportation des produits du champ ainsi que d'augmenter le volume de touristes dans les districts et renforcer le corps enseignant à la faculté de Lunda Sul.

Le mémorandum, signé par les gouverneurs Ernesto Kiteculo (Lunda Sul) et Célestin Pande Kapopo (Haut Katanga), vise à élargir les liens de relations et à promouvoir le commerce entre les deux provinces.

Lubumbashi — Un protocole d'intention de coopération, dont l'objectif est de mettre en œuvre des actions visant le développement des secteurs minier, de l'enseignement supérieur, du commerce, du tourisme et de l'agriculture, a été signé ce week-end à Lubumbashi par les gouvernements des Lunda Sul (Angola) et du Haut Katanga (RD Congo).

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.