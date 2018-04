Ile Maurice: Beau-Champ - Berty Philogène a été égorgé

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Berty Philogène, âgé de 35 ans, a été retrouvé les pieds et les mains liés une trentaine de minutes plus tard. Il gisait dans une mare de sang. Une enquête a été ouverte par la police de Bel-Air.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste, le Dr Sudesh Kumar Gundagin a conclu à un slashed wound to the neck. C'est sa compagne qui avait alerté la police de sa disparition. Cette dernière avait été alertée d'une odeur nauséabonde qui émanait d'un champ de canne. Une battue a, alors, été organisée par la famille de celle-ci, la police et la Criminal Investigation Division de Bel-Air.

