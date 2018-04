Angola: La TOTAL renforce son soutien aux coopératives de pêche à Cuanza Sul

Au moins 1.520 pêcheurs à Porto Amboim bénéficient de financements depuis 2015 en moyens productifs et à travers des formations, des suivis et des conseils d'affaires, dans le cadre d'un projet d'investissement social sous l'égide de la World Vision.

Dans le domaine de la formation, il a défendu la nécessité de former des pêcheurs dans différents domaines tels que la sécurité, la mer, la navigation, l'utilisation du GPS et du sonar.

Le gestionnaire a indiqué que l'entreprise reconnaît le besoin des pêcheurs d'augmenter la capture de poissons et la productivité, raison pour laquelle il facilitera l'accès aux ressources financières fournies par les institutions financières pour les pêcheurs et femmes impliquées dans le traitement et commercialisation du poisson.

Diamantino Vandeste a dit que la Total exécutait des projets avec l'ONG World Vision et avait également l'intention de fournir une formation sur l'entrepreneuriat, la gestion d'affaires et crédits aux pêcheurs.

