Congo-Brazzaville: Agriculture - Les femmes sollicitent l'appui du gouvernement

« Cet atelier parlementaire favorisera la promotion du travail des femmes afin de garantir leur autonomie financière. Représentant environ 52% de la population congolaise, soit plus de deux millions huit cent mille habitants au total, la femme congolaise s'avère une ressource physique, morale et intellectuelle sur laquelle le pays doit compter », a souligné la députée d'Impfondo district, Euphrasie Virginie Dolama, première questeur de l'Assemblée nationale, qui a dirigé les travaux.

De son côté, la directrice des caisses féminines d'épargne et des crédits mutuels, Eulalie Sianard, a édifié l'assistance sur le thème « La femme congolaise et l'accès au crédit ». Elle a épinglé les difficultés d'accès aux crédits bancaires, pouvant permettre aux femmes de financer la production agricole à grande échelle.

Exposant, pour sa part, sur « La femme congolaise et l'accès à la terre », Audin Mbémba a rappelé que pour réaliser les activités agricoles, la Congolaise a accès à la terre sans discrimination. L'acquisition de ces terres, a-t-il poursuivi, se fait par affectation, attribution, succession, dons et legs.

Cinq thèmes ont été développés par des spécialistes congolais en la matière au cours de la causérie-débat. Georgette Dangou, première femme ingénieure agronome au Congo, a exposé sur « L'importance du mouvement coopératif en milieu rural ». Elle a fait savoir que les femmes rurales congolaises sont d'un appui important dans le développement agricole du pays, mais aussi dans le processus d'atteinte à l'autosuffisance alimentaire. Ces femmes, selon elle, travaillent le plus souvent en coopérative, dans le but d'accroître leurs rendements agricoles qui restent malheureusement toujours faibles.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.