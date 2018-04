Congo-Brazzaville: Clôture du mois de la femme - Plus de 51 000 plants mis en terre à Ignié

Le superviseur de l'opération technique au Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), François Mankessi, a expliqué que les femmes de la présidence de la République ont déjà planté près de quarante et un hectares. Le geste qu'elles viennent de réaliser marque un signe d'engagement avec plus de 51 000 plants. Il a, par ailleurs, émis le souhait à ce département de continuer l'activité pour que les aliments de base soient de plus en plus disponibles.

Après avoir accompli ce geste, la directrice des Finances et du matériel, Brigitte Obongo, a indiqué: « Nous célébrons le mois de la femme, c'est à ce titre que l'action a été faite afin de protéger l'environnement. L'arbre, c'est la vie car il contribue à la survie de l'environnement qui est en train de se détruire chaque jour. Nous vivons maintenant les excès de froid, chaleur et les inondations partout dans le monde ».

