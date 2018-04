Cote d'Ivoire: Festival Adidjan Jazz By BICICI - La 7ème édition, celle de la plénitude, débute le 13 avril 2018

Les vendredis 13, 20 et 27 avril 2018, Abidjan va vibrer au rythme du Jazz

La 7ème édition du Festival Abidjan Jazz By Bicici débute, le vendredi 13 avril 2018, à l'Institut français d'Abidjan-Plateau avec à l'affiche du premier concert, « Les Eléphanteaux du Jazz ». Un autre concept de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici), filiale du Groupe BNP Paribas, après celui des « Eléphants du Jazz », regroupant de célèbres musiciens de jazz que sont Paco Sery, Isaac Kémo, Luc Sigui...

Selon William Kalou, responsable communication de la banque, la naissance des « Eléphanteaux du Jazz » ne met pas fin aux « Eléphants du Jazz ». Bien au contraire dira Marie Hélène Costa qui apporte un appui technique à ce festival. Pour elle donc, il s'agit ainsi de donner une plus grande visibilité aux jeunes musiciens de jazz en l'accompagnant sur le plan international.

A travers les grands enjeux de cette initiative qui inscrit Abidjan pendant une période comme une plaque tournante du Jazz en Afrique, le Secrétaire général de la Bicici, Olivier Gagnon a soutenu que ce festival permet de faire vivre la culture, démocratiser le Jazz et surtout de récompenser les clients et partenaires de la banque. Selon M. Gagnon, en instituant une telle plateforme, la banque revendique le statut de « Mécène des arts, cultures et musiques », tout en contribuant à populariser le jazz et à partager sa passion commune avec les clients, amis et partenaires de l'institution financière.

Les « Eléphanteaux du Jazz »

Pour revenir à la programmation, il faut souligner que les « Eléphanteaux du Jazz » qui ouvre la série de concert seront constitués du groupe Jaixi (Trio de Jazz Afro né en Côte d'Ivoire dont la musique est un mélange de mélodies et de rythmes africains, sur des harmonies de jazz). Oswald Kouamé, un Ivoirien virtuose de la percussion vivant au Japon qui revendique Nzassa music constitue une autre composante de ce groupe. A Abidjan Oswald Kouamé se fera accompagné par deux musiciens japonais (un flutiste et un bassiste) qui officient avec lui. Cet artiste pour qui tout objet de la nature est potentiellement un instrument de musique est très attendu à cette 7ème édition Festival Adidjan Jazz By BICICI. Pour boucler avec la constitution des « Eléphanteaux du jazz », c'est Mike Abé le jeune batteur qui marche dans les pas de son idole, Paco Sery qui a été coopté.

Le Groupe File Under Zawinul

Ce groupe est programmé pour le vendredi 20 avril 2018, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'est ce groupe de fondé en 1988 par le claviériste et pianiste Autrichien, Joe Zawinul qui a révélé Paco Sery. Il s'agit d'un groupe de jazz, jazz-rock, jazz-fusion qui a obtenu deux grammy awards en 1996 et 2010. Pour rendre hommage à sa mémoire, les plus grands disciples de Joe Zawinul, dont Paco Sery, reconstituent la bande.

Maria de Lurdes Pinta Assunção, dite Lura la note féminine pour l'apothéose

C'est le vendredi 27 avril qu'est programmé à l'Institut français d'Abidjan, Lura, chanteuse de Lisbonne originaire du Cap-Vert. Lura raconte qu'elle chante l'Afrique dans son entièreté. « J'ai tout ce qu'il faut pour mener à bien ma mission : raconter et rappeler l'histoire du Cap-Vert. Je me dois de ranimer ce qui a forgé ce peuple ». A Abidjan, elle est très attendue à l'instar des autres groupes invités. Il faut signaler que c'est Lura qui a fait découvrir à Richard Bona, célèbre bassiste jazz, les percussions traditionnelles de la batuque.

Notons que l'entrée de ces concerts se fait exclusivement sur invitation