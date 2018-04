Congo-Kinshasa: Kitenge Yezu met fin à sa longue carrière politique

Quittez la politique, elle s'occupera de vous, dit un adage. retrait de la politique endiablée ne signifie donc pas la fin l'intérêt pour elle. Je ne me détourne pas de mon rôle d' Je pourrai me convertir à l'humanitaire ou m'orienter vers règlement pacifique des conflits.

L'avenir de la Convention des Républicains «CR», devra sans être ainsi poursuivi par des jeunes et par les plus auxquels je confie leur encadrement. Il y va de mon honneur.

Le message que Kitenge Yezu a adressé à Félix Tshisekedi à cette occasion, est bien révélateur: Président de l'UDPS TSHISEKEDI Félix. Evénement attendu mais pas toujours certain, son plébiscite à la tête de l'UDPS, cocon dans lequel tu as grandi. Désormais, sans conteste, tu as donc en mains les trois leviers du pouvoir: Le Rassemblement (seule opposition crédible) / L'UDPS (premier parti, le Sphinx m'avait dit devant témoins «c'est le seul parti qui est jusque dans les foyers» / La plateforme électorale des tshisekedistes (exempte de casseroles). Je te félicite et je me flatte pour cette victoire historique; qui ouvre la retraite politique du Doyen.

