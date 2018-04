Congo-Kinshasa: Musique chrétienne - L'album "Exode 1" disponible à Kinshasa

Laissé à la découverte des mélomanes, pas seulement chrétiens, l'opus qui comporte dix titres est ancré dans la culture locale. « Dans l'ensemble, nous sommes restés très Congolais », affirme Robert Ngoy. Il fait néanmoins savoir aux mélomanes qu'ils y entendront de la rumba et du folk. Jusqu'ici disponible uniquement en version audio, l'album "Exode 1" est présent dans tous les shops de l'édition Kin Express qui en est le distributeur officiel mais également au siège de Gael, situé non loin de l'Académie des Beaux-arts. Des vidéos seront diffusées sous peu sur le petit écran comme l'annonce le saxophoniste. « Dans deux à trois semaines, deux à trois clips viendront soutenir la promotion assurée encore par le CD depuis quelques jours », a promis Robert Ngoy.

Du reste, souligne Robert Ngoy, « Exode est une plate-forme chrétienne dont la vision est d'évangéliser, à travers la chanson qui a pour objectif de promouvoir les grâces et les talents non connus. Nous sommes partis du constat qu'à part les quelques groupes qui existent, il y a des gens pétris de talents, dotés d'une grâce extraordinaire mais du fait qu'ils n'appartiennent pas à un groupe réputé, leurs talents sont éparpillés à tel point qu'au fil du temps, certains s'adonnent à autre chose alors que le Seigneur les avaient appelés à la musique ». Professeur à l'Institut national des arts, le saxophoniste en sait un rayon sur les contours de cette musique chrétienne dont il est l'un des brillants acteurs.

Sur le marché depuis le 29 mars, "Exode 1" est en pleine phase promotionnelle et il n'y a donc pas encore de concert programmé. « Pour l'instant, nous n'avons pas encore un calendrier de concert. Nous en sommes encore à faire connaître notre structure et le travail qu'elle a accompli. La promotion va nous prendre trois mois sans prestation, hormis quelques descentes dans les églises qui voudront bien nous ouvrir leurs portes », a précisé le musicien.

"Exode 1" est l'aboutissement d'un projet lancé depuis 2014, sous la direction de Robert Ngoy, saxophoniste attitré du Groupe adorons l'éternel (Gael). Cette oeuvre a été enregistrée depuis 2015 mais il y a une semaine à peine qu'elle a été enfin mise sur le marché. « Le projet est assez vieux, comme le titre l'indique, c'est véritablement un long parcours qui nous a pris quatre ans et dont le fruit est palpable aujourd'hui. Nous avons appris la patience car quand Dieu veut vous faire aller d'un point A vers un point B, il se passe toujours un temps entre la promesse et l'accomplissement. Je crois que nous avons vécu ce moment et y avons appris pas mal de choses », a dit Robert Ngoy.

